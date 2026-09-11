Nova pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

Uma nova pesquisa Futura/100% Cidades, divulgada nesta sexta-feira (11/9), indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno da corrida presidencial com 39,2%.
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Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida com 33,6%. Completam a lista Augusto Cury (Avante) com 6,4%, Ronaldo Caiado (PSD) com 4,4%, Renan Santos (Missão) com 4,3%, Pablo Marçal (PRTB) com 2,3% e Romeu Zema (Novo) com 0,7%.
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Cenário de segundo turno
Nas projeções de segundo turno, há um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro. O parlamentar do PL está numericamente à frente com 45,4% das intenções de voto, enquanto o petista registra 45%.
Os dois também estão tecnicamente empatados no quesito rejeição. Lula é rejeitado por 45,8% dos entrevistados e Flávio Bolsonaro, por 45,7%.
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Avaliação dos poderes
O instituto também mediu a aprovação dos poderes. O Supremo Tribunal Federal (STF) é desaprovado por 56,2% dos entrevistados e aprovado por 30,8%. Já o Congresso Nacional tem a desaprovação de 60,4% e a aprovação de 26,8%.
Em relação à avaliação do presidente Lula, seu governo é considerado ruim ou péssimo por 45% e ótimo ou bom por 36,4%. Outros 17,1% o classificam como regular. A desaprovação do presidente atinge 51,2%, contra 45,4% de aprovação.
A pesquisa realizou 2 mil entrevistas entre os dias 4 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com um grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o protocolo BR-02322/2026.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.