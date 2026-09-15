CNT/MDA divulga nova pesquisa presidencial nesta terça-feira (15/9)

A nova pesquisa CNT/MDA sobre as eleições de 2026 será publicada nesta terça-feira (15/9). Foram 2.002 entrevistados. O levantamento foi realizado pessoalmente em locais de grande fluxo de pessoas, entre os dias 9 e 13 de setembro. De acordo com dados apresentados à Justiça Eleitoral, o intervalo de confiança adotado é de 95%, com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06902/2026, o levantamento foi contratado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) e realizado sob supervisão do estatístico Marcelo Costa Souza. O custo declarado à Justiça Eleitoral foi de R$ 222.453.

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A última pesquisa CNT/MDA, divulgada no dia 11/8, mostrou o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na corrida pela Planalto, com 42,4% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) ficou com apenas 28,7% dos votos. De acordo com o levantamento, Ronaldo Caiado (PSD) ficou em terceiro lugar com 4% dos votos, seguido por Romeu Zema (Novo), 3,3% e Renan Santos, 2,8%.

A pesquisa será divulgada em um cenário de agravamento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF), a expectativa é que os resultados reflitam se a tensão no judiciário impactou, ou não, a avaliação do eleitor.