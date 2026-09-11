MPF pede derrubada de sigilo de todos os procedimentos ligados ao caso Master

O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o levantamento do sigilo de todos os documentos e procedimentos vinculados à Petição 15.556, relacionada à Operação Compliance Zero, que investiga o caso Master. O pedido foi apresentado nesta sexta-feira (11/9) pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O pedido ocorre após despacho do ministro Edson Fachin, presidente do STF, de 10 de setembro, no qual foi solicitado ao ministro André Mendonça o envio à Presidência e aos demais ministros da Corte, em HD próprio, de todos os procedimentos contidos ou relacionados à Petição 15.556.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Fachin também havia sugerido que a remessa fosse acompanhada do levantamento do sigilo, com exceção de diligências em andamento ou futuras cuja efetividade pudesse ser prejudicada pela divulgação.
Na sequência, Mendonça determinou o levantamento do sigilo da Petição 15.556 e de outros procedimentos relacionados, entre eles o Inquérito 5.026 e a Reclamação 88.121.
Segundo o MPF, porém, a relação encaminhada ao gabinete da Presidência do STF não contém “grande parte dos procedimentos atualmente correlatos” à investigação mais ampla da chamada Operação Compliance Zero. Para a Procuradoria, a ausência desses procedimentos pode levar à interpretação de que a transparência buscada pela medida não foi aplicada de forma abrangente.
Saiba Mais
- Política PF diz que Eduardo Bolsonaro orientou gestão de recursos do Dark Horse nos EUA
- Política Zanin pede a Fachin acesso a celular citado em investigação do caso Master
- Política Haddad sobre STF: "Se estiver errado, tira quem cria o problema"
- Política Moraes pede a Fachin quebra total do sigilo das investigações do caso Master
- Política Pablo Marçal: Ministra do TSE vota para barrar candidatura presidencial
- Política Nova pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno
- Política Renan Santos acusa rede dos EUA de apoiar campanha de Flávio Bolsonaro