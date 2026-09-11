Crise no STF vira notícia mundial e acende alerta para as eleições

O edifício do STF em Brasília, foco da crise institucional que repercute na imprensa internacional - (crédito: Fellipe Sampaio/STF)

A crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou repercussão na imprensa internacional, que analisa o embate entre ministros como um episódio de forte impacto institucional e político no Brasil. Veículos estrangeiros destacaram as divergências e relacionaram o momento à proximidade das eleições de outubro.

A agência britânica Reuters classificou o cenário como a mais grave crise interna enfrentada pelo STF desde a redemocratização. A publicação apontou o confronto entre os ministros André Mendonça, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, ressaltando que a disputa ocorre a poucas semanas das eleições.

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A Bloomberg deu destaque ao papel do presidente do STF, Edson Fachin, diante do agravamento do conflito. A agência informou que as medidas recentes do ministro estão entre as mais contundentes de sua gestão para restabelecer o controle sobre a Corte, que atravessa sua crise mais profunda em quatro décadas. A publicação avaliou que o episódio pode influenciar o debate eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Nos Estados Unidos, a Associated Press (AP) também noticiou os acontecimentos. A agência informou que o STF cancelou uma segunda sessão consecutiva e que Fachin remarcou os trabalhos para terça-feira, 15. A previsão é de que o tribunal decida sobre a abertura de uma investigação que apura a relação entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

A Al Jazeera afirmou que as acusações e divergências entre os integrantes do STF podem levar a Corte ao centro de disputas políticas mais amplas. O veículo relacionou o episódio diretamente ao processo eleitoral brasileiro.

O jornal britânico The Independent noticiou a decisão de Flávio Dino de restabelecer nos cargos Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e Leandro Almada, superintendente da corporação em São Paulo. A medida reverteu o afastamento determinado por André Mendonça.

O Washington Post já havia associado a decisão de Mendonça a um agravamento das tensões entre o Judiciário e o governo Lula, destacando os possíveis reflexos sobre as eleições de outubro.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.