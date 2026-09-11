Lula lidera no 1º turno e bate Flávio no 2º, diz Datafolha

Foram ouvidas 2.002 pessoas entre terça-feira (8/9) e esta sexta-feira (11/9), nas cinco regiões do país - (crédito: Ricardo Stuckert e Minervino Junior/CB/D.A.Press)

A nova pesquisa eleitoral do Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (11/9), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 35%. Em terceiro lugar, o escritor Augusto Cury (Avante) registra 6%.

Em um eventual segundo turno, o petista tem 46% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro. O resultado é considerado um empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. O nível de confiança de 95%.

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Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 4%, Renan Santos, do Missão, com 3%, e Romeu Zema (Novo), com 2%. Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) tem 1% cada. Brancos e nulos somam 6% e 4% são de eleitores indecisos.

O levantamento está registrado sob o número BR-01833/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A pesquisa teve custo de R$ 307.641,60 e foi contratada pela Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de S.Paulo, e pelo Grupo Globo.

Esta é a primeira sondagem eleitoral do Datafolha em que todas as entrevistas foram realizadas após o acirramento da crise institucional no Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento, porém, não mostra o impacto das recentes divulgações envolvendo o caso Master e a retirada do sigilo do processo na Corte.

No último levantamento do Datafolha, divulgado na quinta-feira (3/9), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava com 38%, seguido de Flávio Bolsonaro (PL), com 33%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparecia em terceiro, com 8%. Ronaldo Caiado (PSD) tinha 4%; Renan Santos, do Missão, 3%; e Romeu Zema (Novo), 2%.