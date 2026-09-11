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ELEIÇÕES 2026

Michelle diz que decisão de Moraes sobre visitas a Bolsonaro restringe campanha

Defesa pediu que familiares permanecessem na residência durante ausências de Michelle, mas ministro autorizou apenas duas visitas semanais

Michelle Bolsonaro disputa uma vaga no Senado pelo Distrito Federal nas eleições de 2026 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Michelle Bolsonaro disputa uma vaga no Senado pelo Distrito Federal nas eleições de 2026 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A assessoria de comunicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (11/9), que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro não corresponde ao que havia sido solicitado pelos advogados. Segundo a equipe de Michelle, a petição protocolada em 31 de agosto pedia autorização para que familiares dela pudessem permanecer na residência da família enquanto ela precisasse se ausentar.

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De acordo com a nota, o objetivo era permitir que os sogros ou as cunhadas de Bolsonaro, pai, madrasta e irmãs de Michelle, permanecessem na casa para acompanhá-lo durante eventuais ausências da ex-primeira-dama. A assessoria citou como exemplo um episódio ocorrido em 1º de agosto, quando Michelle teria passado mal, com fortes dores, precisou ser internada e aguardou autorização judicial para que uma irmã pudesse permanecer na residência e cuidar do ex-presidente durante o período de internação.

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A defesa também teria argumentado que a medida seria necessária diante da realização de atos de campanha eleitoral no Distrito Federal e, eventualmente, em outros estados. Michelle é candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Conforme a assessoria, o pedido não tinha como objetivo ampliar o rol ou a duração das visitas a Bolsonaro, mas permitir que familiares permanecessem na residência quando Michelle estivesse fora.

Na decisão de 10 de setembro, porém, Moraes autorizou, segundo a assessoria, apenas a visita dos familiares mencionados na petição. A permissão prevê dois dias por semana — quartas-feiras e sábados — por duas horas e em horários determinados. Para a equipe de Michelle, a decisão é restritiva e não atende ao pedido apresentado pelos advogados de Bolsonaro.

Em nota, a assessoria afirmou ainda que a decisão mantém restrições à atuação de Michelle na campanha eleitoral. A equipe da ex-primeira-dama contestou informações segundo as quais Moraes teria autorizado a permanência dos familiares na residência e afirmou que as narrativas divulgadas sobre o caso “não condizem com a verdade”.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 11/09/2026 18:06
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