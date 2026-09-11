Crise no STF: Cármen Lúcia cancela participação na Bienal do Livro

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), cancelou a participação na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que estava agendada para esta sexta-feira (11/9) no Anhembi.
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O anúncio foi feito pelo perfil oficial do evento nas redes sociais. A justificativa foi a necessidade da presença da ministra em Brasília devido a compromissos.
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A magistrada tinha duas participações programadas. Pela manhã, conversaria com a antropóloga Lilia Schwarcz sobre representatividade feminina no Brasil. Às 16h30, participaria de um debate sobre democracia na Arena Cultural.
A Bienal confirmou que, apesar da ausência de Cármen Lúcia, as duas mesas serão mantidas com os demais convidados.
Crise na Suprema Corte
O cancelamento ocorre em um momento de crise institucional no STF, que se intensificou após o jornal "Estadão" detalhar, em 1º de setembro, a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.
A publicação aponta pedidos do banqueiro para que o ministro interviesse para travar investigações sobre negócios fraudulentos do Master, mirando o delegado Andrei Rodrigues e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.
O material também cita a participação de Moraes na edição de um contrato de R$ 131 milhões, conversas sobre uma possível saída do banqueiro do país antes de sua prisão, cobranças relacionadas a pagamentos ao escritório Barci de Moraes e a autorização de cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para os filhos do ministro.
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Na virada de quinta para sexta-feira, 11, os sigilos de parte das investigações do caso Master foram quebrados. Na próxima terça-feira, 15, o plenário do Supremo deve julgar um pedido do ministro André Mendonça para investigar Alexandre de Moraes.
De acordo com a jornalista Carolina Brígido, do "Estadão", os votos de Edson Fachin e Cármen Lúcia são vistos como decisivos para selar o destino de Moraes no tribunal.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.