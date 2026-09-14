PF faz buscas contra Cezinha de Madureira por tráfico de influência

A Polícia Federal não encontrou indícios de envolvimento de integrantes do Poder Judiciário nas irregularidades apuradas - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (14/9), a terceira fase da Operação Transparência, que investiga um grupo suspeito de cobrar dinheiro de terceiros com a promessa de interferir em processos judiciais em andamento.

A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cumpre quatro mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal e em São Paulo.

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Segundo apuração da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, um dos alvos da investigação é o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP), aliado do ministro André Mendonça, do STF.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo e fazem parte do avanço de uma apuração iniciada em dezembro de 2025. A investigação começou a partir de suspeitas de irregularidades no direcionamento de emendas parlamentares.

Nesta terceira fase, a PF apura possíveis crimes de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



Segundo as suspeitas investigadas, integrantes do grupo teriam cobrado valores expressivos sob a alegação de que poderiam exercer influência sobre decisões relacionadas a processos judiciais que ainda estavam em andamento.

A Polícia Federal afirmou não ter encontrado indícios de envolvimento de integrantes do Poder Judiciário nos crimes apurados.

O Correio entrou em contato com a assessoria do deputado Cezinha de Madureira, mas, até o momento de publicação desta reportagem, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para manifestações.