Eleições 2026: Aliados articulam ida de Lula a Pernambuco

João Campos (PSB) articula a chegada do líder petista a Recife entre esta quinta (17/9) e sexta (18) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Correligionários e articuladores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expectam o chefe do Executivo nacional em Pernambuco nesta semana. A campanha do candidato ao governo do estado, João Campos (PSB), articula a chegada do líder-mor do PT entre esta quinta (17/9) e sexta (18).

Leia também: O impacto sentido pela campanha de Flávio com novas revelações com Vorcaro

Contudo, não há confirmação por parte da equipe do petista. O objetivo, entre outras coisas, seria impulsionar candidaturas mais à esquerda no estado, sob o qual o PSB mantém alinhavada aliança nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo ministros da gestão Lula ouvidos pela reportagem, não há interesse ou movimentação de Lula em direção para “bater” na governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição e rival de João.

Embora mantenha palanque com o filho do ex-governador de Pernambuco, auxiliares do chefe do Executivo confessam manter boa interlocução com a administração Lyra.

A movimentação ocorre em meio a uma disputa cada vez mais apertada pelo Palácio do Campo das Princesas. Pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (11) mostrou Raquel com 47% das intenções de voto, contra 42% de João, empate técnico dentro da margem de erro de três pontos.

Em relação à rodada de agosto, a governadora manteve o mesmo percentual, enquanto o pessebista avançou dois pontos. Cenário semelhante apareceu na Quaest do dia 8: Raquel marcou 43% e João, 37%, também no limite do empate técnico. Na comparação com agosto, a governadora oscilou de 44% para 43%, enquanto o adversário passou de 36% para 37%.