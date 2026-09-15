Filho de Fux combinou encontros e foi procurado por Vorcaro para "ajudar num caso"

Conversas atribuídas ao advogado Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostram uma relação de proximidade com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. Nas mensagens, os dois combinam encontros em Brasília e São Paulo e, meses depois, o então banqueiro procura o advogado para pedir ajuda em um assunto não especificado.

Os primeiros diálogos são de maio de 2024. Em uma das conversas, Vorcaro pergunta se Rodrigo iria a uma festa da Forbes. O advogado responde que estava no Rio de Janeiro porque teria um julgamento no dia seguinte.

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Dias depois, Rodrigo sugere um encontro quando ambos estivessem em São Paulo. “Quando estiver em Sp te dou um toque pra almoçarmos ou fumarmos um charuto”, escreveu o filho do ministro.

Vorcaro respondeu em tom descontraído: “Chance zero de não brigar com a mulher kkk”. Na sequência, informou que estaria em Brasília na semana seguinte e que passaria por São Paulo. Rodrigo também compartilhou sua agenda: “Estarei segunda em bsb. Quarta tô em Sp”. O diálogo é encerrado por Vorcaro com um “Fechado!”

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As conversas voltam a registrar contatos entre os dois em novembro daquele ano. No dia 5, Vorcaro procura Rodrigo e pergunta se ele estaria em Brasília. O filho de Fux diz que estava no Rio por causa de um julgamento, mas que passaria pela capital federal naquela semana.

É nesse momento que Vorcaro explicita que pretendia tratar de um assunto específico com o advogado.

“Entendi! Queria bater um papo rápido contigo essa semana se possível”, escreveu.

Diante da dificuldade para conciliar as agendas, Vorcaro sugeriu uma chamada por vídeo e revelou o motivo do contato: “Vou tentar me programar. Senão der fazemos uma vídeo amanhã de repente. Quero te chamar pra me ajudar num caso”. Rodrigo respondeu: “Claro. O que for melhor pra vc”.

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O filho do ministro ainda informou que, para uma conversa por vídeo, estaria disponível a partir das 17h do dia seguinte, com exceção do período em que teria aula. Os dois chegaram a acertar uma chamada para as 17h, e Rodrigo encaminhou um link do Zoom.

No dia seguinte, o advogado avisou que ainda estava em um julgamento e perguntou se poderiam conversar às 17h30. Vorcaro disse que tinha uma entrevista às 17h45, mas que conseguiriam falar rapidamente. Mais tarde, Rodrigo informou: “Vamos irmão? Liberei”.

As mensagens apresentadas à reportagem não esclarecem qual seria o “caso” para o qual Vorcaro pretendia pedir ajuda a Rodrigo Fux. O material também não permite, por si só, afirmar que houve contratação ou prestação de serviços do advogado ao banqueiro ou ao Banco Master.

Os diálogos, porém, registram que Vorcaro procurou diretamente o filho de um ministro do STF para pedir auxílio em um assunto não detalhado, além de mostrar que os dois mantinham contato e tentavam conciliar agendas para encontros presenciais.

A reportagem procurou Rodrigo Fux para que ele esclarecesse a natureza da relação com Vorcaro, qual seria o caso mencionado pelo então banqueiro e se houve prestação de serviços ao empresário ou ao Banco Master. Até a publicação desta reportagem, não houve resposta. Espaço segue aberto.