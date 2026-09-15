Ministra Cármen Lúcia vence prêmio de intelectual do ano

O presidente da União Brasileira de Escritores (UBE), Ricardo Ramos Filho, anunciou que a ministra e escritora Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, é a vencedora do Troféu Juca Pato - Intelectual do Ano de 2026, concedido pela entidade. A cerimônia de entrega será realizada em 14 de novembro, durante o 3º Flipetrópolis – Festival Literário Internacional de Petrópolis, no Palácio de Cristal.
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Cármen Lúcia receberá o prêmio das mãos da filósofa e escritora Sueli Carneiro, vencedora de 2025. A cerimônia terá ainda as presenças da jornalista e escritora Míriam Leitão, vencedora de 2024, e da escritora Conceição Evaristo, vencedora de 2023. Será um encontro inédito das quatro mulheres que conquistaram, em sequência, o título de Intelectual do Ano.
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Criado em 1962, por iniciativa do escritor Marcos Rey, o Trofeu Juca Pato tornou-se uma das mais tradicionais distinções da vida intelectual brasileira. Concedido pela UBE, atravessou mais de seis decadas reconhecendo nomes fundamentais da cultura e do pensamento do país entre eles Jorge Amado, Luís da Câmara Cascudo, Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina, Antonio Candido e Lygia Fagundes Telles. Nos últimos anos, foram premiados Ailton Krenak, Laerte Coutinho, Padre Júlio Lancellotti, Conceição Evaristo, Míriam Leitão e Sueli Carneiro.
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Carmen Lúcia é a primeira integrante do STF a receber o Juca Pato. O prêmio reconhece sua trajetória intelectual e por uma produção escrita que ultrapassa o universo jurídico para alcançar temas centrais da vida brasileira, especialmente a democracia, a cidadania e os direitos fundamentais.
O 3º Flipetrópolis – Festival Literário Internacional de Petrópolis acontece de 12 a 15 de novembro de 2026, no Palácio de Cristal, com o tema “Meu Lugar no Mundo”. A edição terá como patronos o geógrafo Milton Santos, no centenário de seu nascimento, e o artista plástico Alberto da Veiga Guignard, nos seus 130 anos, além de Conceição Evaristo como Autora Homenageada, no ano em que completa 80 anos. Gratuito e aberto ao público, o Festival tem patrocínio da GE Aerospace, Zweiss e Unifase, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, e apoio da Prefeitura de Petrópolis.
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