Lula diz que Flávio tem "rabo preso" ao Master e raiva de Moraes pelo 8/1

Presidente mencionou os R$ 130 milhões que, segundo ele, estariam relacionados à atuação do escritório de advocacia de Flávio e cobrou esclarecimentos do adversário - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press e Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom contra Flávio Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (16/9), ao cobrar explicações do adversário sobre sua relação com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

O petista acusou Flávio de ter “o rabo preso ao Banco Master” e afirmou que as críticas do senador ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não têm como principal motivação as revelações envolvendo a instituição financeira.

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Durante entrevista ao Desce a Letra Show, no YouTube, Lula voltou a mencionar os R$ 130 milhões que, segundo ele, estariam relacionados à atuação do escritório de advocacia de Flávio e cobrou esclarecimentos do adversário.

“Eu que fui preso por essa Suprema Corte e fui preso por 580 dias. É muito engraçado isso. O que ele (Flávio Bolsonaro) tem que explicar é cadê os R$ 130 milhões que ele pegou do Vorcaro”, declarou.

Na avaliação do petista, a ofensiva de Flávio contra Moraes está relacionada, sobretudo, à atuação do ministro nos processos que resultaram na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

“A raiva dele do Alexandre de Moraes é porque ele mandou prender o cara que matou a Marielle. A bronca dele é que o Moraes prendeu o pai dele e os golpistas que tentaram fazer o 8 de janeiro”, afirmou.

Lula também classificou como uma “obsessão” a postura de Flávio em relação ao magistrado e rebateu as tentativas de associá-lo politicamente ao ministro do Supremo.

Apesar da defesa de Moraes, Lula ponderou que eventuais irregularidades envolvendo integrantes do Judiciário devem ser investigadas e, caso comprovadas, punidas, com garantia do direito de defesa.

“Todo mundo que cometeu erro em qualquer área tem que ser julgado. Isso vale para mim, para Alexandre de Moraes, vale para o Fachin”, declarou.

Na sequência, o presidente afirmou que Moraes prestou “dois grandes serviços” à democracia brasileira e destacou a atuação do ministro à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições de 2022, em meio aos questionamentos de Bolsonaro sobre o sistema eletrônico de votação.

“Ele foi presidente do TSE quando ganhei as eleições. Ele sabe, e o Brasil sabe, a tentativa que Bolsonaro fez de destruir a credibilidade das urnas”, enfatizou Lula.

