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Análise: ao defender investigações contra "quem for", Lula reforça tom combativo

Membros da campanha e o próprio Flávio Bolsonaro (PL) tentam atrelar imagem do ministro Alexandre de Moraes ao líder petista

Em entrevistas, Lula tem defendido que todos, sem exceção, sejam investigados e, se algo for achado, que consequências sejam aplicadas - (crédito: AFP)
Em entrevistas, Lula tem defendido que todos, sem exceção, sejam investigados e, se algo for achado, que consequências sejam aplicadas - (crédito: AFP)

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta um momento de intensos ataques. O alvo da vez seria a ligação do petista com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Tudo isso porque o magistrado figurou como peça-chave para o desfecho da tentativa de golpe de Estado, já julgada e com sentença. O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso em domiciliar por corroborar com o plano e possuir até minuta contra o Estado Democrático de Direito.

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Em entrevistas, o chefe-mor do PT tem defendido que todos, sem exceção, sejam investigados e, se algo for achado, que consequências sejam aplicadas. Aliados do primogênito do ex-chefe do Executivo querem imputar a Lula as acusações voltadas a Moraes e à advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, que figuram no olho do furação por suposto envolvimento com o escândalo do Banco Master.

A estratégia adotada por Lula passa menos por blindar Moraes e mais por defender que a apuração avance independentemente de quem esteja no caminho. Nesta semana, o presidente afirmou que “não há ninguém que possa fugir de investigação” e também cobrou transparência sobre o caso Master.

A posição permite ao petista responder à tentativa de adversários de associá-lo à crise do Supremo sem precisar assumir a defesa das condutas atribuídas ao ministro ou de pessoas próximas a ele.

Ao mesmo tempo, Lula endurece o discurso para devolver a pressão ao campo adversário. Enquanto cobra investigação sobre eventuais irregularidades relacionadas a Moraes, o presidente também explora as revelações que atingem Flávio Bolsonaro e integrantes de seu entorno no caso Master.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 16/09/2026 11:41 / atualizado em 16/09/2026 11:41
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