Lula critica uso político da religião após encontro com evangélicos

Lula e Messias participaram do encontro com representantes da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito - (crédito: Platobr Nacional)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o uso político da religião em discurso realizado nesta quarta-feira (16/9), no Palácio do Planalto, após um encontro com representantes da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito.

“Não me convide para ir numa assembleia fazer um comitê que eu não vou. Não vou nem da católica, nem da evangélica. Se eu quiser fazer política e comitê, eu faço na rua. Mas na igreja eu não faço. Em nenhuma igreja. Acho que cada ser humano tem que ter o seu momento de paz para conversar com Deus”, disse o presidente.

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Considerado um grupo evangélico pró-Lula, o movimento se manifestou recentemente em defesa do advogado-geral da União, Jorge Messias, em meio à crise envolvendo o órgão, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Presente na reunião desta quarta-feira, Messias destacou sua trajetória como evangélico. “Cresci em uma igreja batista fundada por missionários americanos, na primeira igreja Batista em Teresina, no Piauí”, disse.

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Em recado a Lula, Messias citou a passagem bíblica da multiplicação dos pães e dos peixes. “Eu vejo o senhor, presidente, fazer isso todos os dias, cuidando daqueles que mais necessitam. Essa é a mensagem de Jesus Cristo”, relacionou.

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