Deputado do PT pede bloqueio milionário de bens de Flávio Bolsonaro

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para bloquear até R$ 72 milhões em bens do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A ação foi apresentada na quarta-feira (16/9).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo o deputado, o valor corresponde a recursos repassados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento de Dark Horse, filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Lindbergh alega que o dinheiro teria sido uma contrapartida a investimentos bilionários feitos pela RioPrevidência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
-
Por que PF vai investigar repasses de Vorcaro para filme sobre Jair Bolsonaro feitos a pedido de Flávio
-
Coaf aponta novos repasses de Vorcaro a filme de Bolsonaro
A RioPrevidência, que administra a previdência de servidores estaduais do Rio, aplicou mais de R$ 3,6 bilhões em negócios ligados ao Banco Master. Parte do dinheiro para o filme teria sido enviada ao Havengate Development Fund, um fundo no Texas ligado a pessoas próximas ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro.
"Estou convencido, pelas informações que a gente tem, cada vez mais seguras, de que há uma ligação com o desvio da RioPrevidência", declarou Lindbergh em vídeo. O deputado não apresentou provas da associação na publicação.
Saiba Mais
- Política Valadares defende apuração ampla sobre caso que envolve STF e Banco Master
- Política Crise no STF: Renan Santos defende a prisão de ministros envolvidos
- Política Crise no STF ferve nas redes, mas tem efeito limitado nas eleições
- Política Lindbergh pede a Dino bloqueio de bens de Flávio Bolsonaro
- Política Lula recebe evangélicos que cobraram de Mendonça fim do sigilo no caso Master
- Política DataTrends aponta Lula na liderança do 1º turno e empates técnicos no 2º
O objetivo do pedido, de acordo com o petista, é preservar o patrimônio de Flávio para uma possível indenização dos servidores aposentados do Rio de Janeiro. Ele citou imóveis do senador e afirmou que as investigações devem revelar a ligação entre os recursos.
O que diz Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro já havia confirmado ter procurado Vorcaro para captar recursos para o filme, mas nega irregularidades. O senador defende que se tratou de um investimento privado em uma produção privada.
Ele afirma que não recebeu qualquer vantagem nem ofereceu contrapartidas ao ex-banqueiro pela transação.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.