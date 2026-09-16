Deputado do PT pede bloqueio milionário de bens de Flávio Bolsonaro

Lindbergh Farias detalha no STF pedido de bloqueio de bens de Flávio Bolsonaro - (crédito: Wal Lima/CB/Press)

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para bloquear até R$ 72 milhões em bens do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A ação foi apresentada na quarta-feira (16/9).

Segundo o deputado, o valor corresponde a recursos repassados pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento de Dark Horse, filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Lindbergh alega que o dinheiro teria sido uma contrapartida a investimentos bilionários feitos pela RioPrevidência.

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A RioPrevidência, que administra a previdência de servidores estaduais do Rio, aplicou mais de R$ 3,6 bilhões em negócios ligados ao Banco Master. Parte do dinheiro para o filme teria sido enviada ao Havengate Development Fund, um fundo no Texas ligado a pessoas próximas ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

"Estou convencido, pelas informações que a gente tem, cada vez mais seguras, de que há uma ligação com o desvio da RioPrevidência", declarou Lindbergh em vídeo. O deputado não apresentou provas da associação na publicação.

O objetivo do pedido, de acordo com o petista, é preservar o patrimônio de Flávio para uma possível indenização dos servidores aposentados do Rio de Janeiro. Ele citou imóveis do senador e afirmou que as investigações devem revelar a ligação entre os recursos.

O que diz Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro já havia confirmado ter procurado Vorcaro para captar recursos para o filme, mas nega irregularidades. O senador defende que se tratou de um investimento privado em uma produção privada.

Ele afirma que não recebeu qualquer vantagem nem ofereceu contrapartidas ao ex-banqueiro pela transação.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.