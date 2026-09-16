Lula recebe evangélicos que cobraram de Mendonça fim do sigilo no caso Master

Apoiadora da candidatura à reeleição de Lula, a Frente divulgou uma carta em solidariedade ao advogado-geral da União, Jorge Messias - (crédito: Reprodução/Youtube Desce a Letra)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião, nesta quarta-feira (16/9), com representantes da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Previsto para ocorrer no Palácio do Planalto, o encontro com o grupo, que cobrou do pastor André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o fim do sigilo em investigações envolvendo irregularidades no Banco Master, também contará com a participação de pastores norte-americanos.

Apoiadora da candidatura à reeleição de Lula, a Frente divulgou uma carta em solidariedade ao advogado-geral da União, Jorge Messias, em meio à crise envolvendo o órgão, a Polícia Federal e o STF.

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À ocasião, o AGU havia sido criticado por integrantes do PT por não ter reagido à determinação do ministro André Mendonça, do STF, que pediu o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

“O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi criticado porque a AGU decidiu não questionar judicialmente determinadas decisões do Supremo. Pode-se discordar dessa posição. Não se pode atacar sua idoneidade nem insinuar que a decisão institucional decorreu do fato de Messias compartilhar a fé cristã com outras autoridades”, publicou o grupo em carta aberta divulgada na semana passada.