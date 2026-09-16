Ineditismo no autojulgamento de ministro do STF dificultou sessão, diz especialista

Melillo Dinis: "Se houvesse regra mais precisa, a sessão de ontem seria menos difícil para quem assistiu e para a sociedade brasileira como um todo" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Durante entrevista ao CB.Poder, nesta quarta-feira (16/9), o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), Melillo Dinis, analisou o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. O advogado afirmou que o ineditismo da auto investigação dos magistrados da Corte foi uma dificuldade para a sessão.

“Se houvesse regra mais precisa, a sessão de ontem seria menos difícil para quem assistiu e para a sociedade brasileira como um todo”, afirmou em entrevista ao programa do Correio em parceria com a TV Brasília.

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Dinis destacou a fragilidade da Corte em lidar com situações como a de ontem. “(Houve) Ministros interrompendo ministros com uma linguagem não muito comum, sem o decoro que se exige da Suprema Corte brasileira”, apontou durante entrevista aos jornalistas Mariana Niederauer e Carlos Alexandre de Souza.

O advogado também analisou o pedido de vista do ministro Flávio Dino como um movimento para evitar o dano principal, que é ter um ministro do Supremo submetido a um processo de investigação.

Sobre as expectativas para o julgamento de André Mendonça marcado para o próximo dia 23, o especialista afirmou que apesar de serem temas diferentes, é possível que se reproduza o que aconteceu no julgamento de Moraes. “Possivelmente se terá um novo pedido de vistas, porque qualquer um dos ministros pode pedir”, analisou.

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Melillo Dinis afirmou, ainda, que Alexandre de Moraes deve ser investigado, declarando que ninguém está acima da lei. “Se eu estivesse no lugar dele, repetiria e até insistiria muito para que fosse investigado com todo o direito ao devido processo legal, a ampla defesa, ao contraditório, como deve ser no Estado de direito”, disse.

Impacto nas eleições

Para o diretor do MCCE, a crise no STF tem grande prejuízo aos eleitores brasileiros, que podem reduzir a sua confiança nas instituições, causando um impacto para a democracia. “Creio que é um grande risco à democracia, não só brasileira, mas no mundo inteiro que enfrenta o desafio do desencanto, do desânimo do cidadão.”

O advogado aproveitou para defender a reforma das instituições, por meio de uma ampla discussão entre os Poderes. “Acabado esse cenário, o próximo passo, e já tem propostas no Congresso, é para se discutir a reforma do Judiciário, como também discutir a reforma da política”, apontou.

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*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro