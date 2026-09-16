José Sarney recebe alta após diagnóstico de pneumonia

Sarney estava internado no Hospital UDI, em São Luís (MA), desde domingo (13/9) - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O ex-presidente José Sarney recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (16/9). Ele seguirá recebendo acompanhamento de forma ambulatorial, com cuidados domiciliares.

Sarney estava internado no Hospital UDI, em São Luís (MA), desde domingo (13/9), após ser diagnosticado com uma infecção respiratória (pneumonia).

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Nas redes sociais, o ex-presidente comentou a internação e tranquilizou os seguidores. "Estou internado para a realização de exames e tratamento de uma pneumonia. Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico", escreveu. "Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido", concluiu.