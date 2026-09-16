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SAÚDE

José Sarney recebe alta após diagnóstico de pneumonia

Sarney seguirá recebendo acompanhamento de forma ambulatorial, com cuidados domiciliares

Sarney estava internado no Hospital UDI, em São Luís (MA), desde domingo (13/9) - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Sarney estava internado no Hospital UDI, em São Luís (MA), desde domingo (13/9) - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O ex-presidente José Sarney recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (16/9). Ele seguirá recebendo acompanhamento de forma ambulatorial, com cuidados domiciliares.

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Sarney estava internado no Hospital UDI, em São Luís (MA), desde domingo (13/9), após ser diagnosticado com uma infecção respiratória (pneumonia). 

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Nas redes sociais, o ex-presidente comentou a internação e tranquilizou os seguidores. "Estou internado para a realização de exames e tratamento de uma pneumonia. Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico", escreveu. "Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido", concluiu.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/09/2026 16:03
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