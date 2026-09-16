Valadares defende apuração ampla sobre caso que envolve STF e Banco Master

"Votar em Flávio Bolsonaro é votar em Daniel Vorcaro", disse o secretário do PT - (crédito: Divulgação/ PT)

O secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT), Éden Valadares, se manifestou nesta quarta-feira (16/9) sobre a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF), defendendo que a Justiça conduza as investigações “com transparência, rigor e responsabilidade”, sem exceções para nenhum dos envolvidos. A posição foi divulgada em publicação nas redes sociais.

Segundo o texto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respeita a independência entre os Poderes, mas defende a urgência de uma reforma do Judiciário para “pôr fim a privilégios, proteger o cidadão comum e fortalecer as nossas instituições”. A publicação afirma que, diante da crise no STF, Lula rejeita qualquer tentativa de politizar o caso ou de definir culpados e inocentes “a partir de supostas preferências eleitorais”. O texto defende que a apuração alcance “todo mundo mesmo. Seja parente, político, delegado ou juiz”.

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O texto avança, porém, para uma crítica direta a um adversário político. Segundo o secretário, há apenas “um único candidato a presidente da República investigado por envolvimento no escândalo do Banco Master”, em referência a Flávio Bolsonaro.

Ele afirma que o concorrente teria pedido e recebido recursos do banqueiro e teria endereço associado ao chamado “Careca do INSS”. Com base nessas alegações, Valadares declara que “votar em Flávio Bolsonaro é votar em Daniel Vorcaro”.



