"Esse país não comporta político vira-lata", diz Lula sobre Eduardo Bolsonaro

Lula e Leandro Grass durante evento em Ceilândia, Brasília - (crédito: Minervino Júnior/ CB / DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez duras críticas ao deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro, na noite desta quarta-feira (16/9), em evento de campanha no Distrito Federal. O chefe do Executivo afirmou que o ex-parlamentar está nos Estados Unidos pedindo sanções ao Brasil.

As declarações foram feitas na região administrativa de Ceilândia, a maior cidade do DF. De acordo com Lula, Eduardo é um "traidor da Pátria". O evento ocorreu em uma praça e reuniu milhares de pessoas.

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"O Eduardo Bolsonaro, traidor da Pátria, está lá pedindo para o Trump fazer sacão contra o Brasil. Esse país não comporta político vira-lata. Esse país não comporta quem coloca a bandeira do Brasil de dia e de noite vai ficar de quatro para os Estados Unidos", disse o pedido.

No discurso, Lula também criticou o ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e disse que ele "está escondido após roubar o BRB".

"Quem quebrou o BRB foi a ligação entre o Ibaneis e o Vorcaro no Banco Master. Nós não vamos deixar o povo sem dinheiro, mas não vamos dar dinheiro para o BRB. Na verdade, a governadora deveria era se preocupar com a prisão do Ibaneis. Ele tirou a candidatura e está escondido onde? Foi gastar o dinheiro roubado", declarou o presidente.