Briefings do STF e pedido de sanções contra o Brasil: a conversa de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O filho "03" de Jair Bolsonaro apresentou aos integrantes do governo Trump um briefing sobre a atual situação do STF - (crédito: Arquivo pessoal)

Autoexilado nos Estados Unidos, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro se reuniu nesta quarta-feira (16/9) com representantes do Departamento de Estado norte-americano, em Washington. Segundo interlocutores do irmão do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o “03” de Jair Bolsonaro apresentou aos integrantes do governo Donald Trump um briefing sobre a atual situação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, conforme antecipou nas próprias redes sociais, Eduardo defendeu uma nova rodada de sanções contra ministros brasileiros. A ofensiva já havia sido anunciada pelo ex-parlamentar no momento em que acontecia a sessão do STF, ontem (15), quando a Corte discutiu a possibilidade de abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Enquanto acompanhava o julgamento, Eduardo afirmou que reunia registros das manifestações dos magistrados para apresentá-los em Washington. “Tudo registrado e pronto para expor em DC onde, Deus quiser, se iniciará uma nova rodada de sanções”, escreveu no X.

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A movimentação não começou nesta semana. Eduardo já vinha articulando com autoridades norte-americanas a retomada de medidas contra Moraes. Antes da agenda em Washington, ele afirmou à Reuters que pretendia defender a reativação das sanções com base na Lei Global Magnitsky. O ministro chegou a ser alvo da legislação em 2025, mas a punição foi posteriormente retirada após a reaproximação diplomática entre os governos brasileiro e norte-americano.