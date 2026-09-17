Mendonça rebate críticas de Gilmar e defende publicidade de decisões no caso Master

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta quarta-feira (17/09) críticas feitas nas redes sociais por um outro ministro a respeito da condução de processos relacionados ao caso Banco Master. Em nota divulgada pelo gabinete, Mendonça afirmou que a legislação impede magistrados de comentar publicamente processos pendentes de julgamento e citou o artigo 36, inciso III, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).

Sem citar diretamente o nome de Mendonça, o decano Gilmar Mendes disse mais cedo que o relator do caso do Banco Master teve "a intenção de lucrar politicamente com o episódio". "Ficou escancarado quando o relator fez publicar vídeo nas redes sociais agradecendo o apoio popular. Apoio a quê, exatamente? A um ato que ele mesmo admitiu não ter fundamento contra a pessoa exposta? Quem age assim não é magistrado imparcial: é boneco de campanha, um pixuleco eleitoral", acrescentou Gilmar.

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Mendonça, por sua vez, alegou que a iniciativa para defender o levantamento do sigilo de todos os procedimentos não partiu da relatoria. Ele afirmou que a reivindicação teria sido feita justamente por quem agora demonstra contrariedade à publicidade dos autos. O magistrado ressaltou que sua atuação se restringiu ao levantamento do sigilo de um procedimento específico, por meio de decisão fundamentada e dentro das atribuições do cargo.

Também negou qualquer tolerância com vazamentos de informações da investigação. De acordo com a nota, foram determinadas apurações sobre divulgações indevidas ocorridas durante o andamento do caso, inclusive uma investigação específica após suspeitas de participação de um servidor da Polícia Federal. O ministro afirmou ainda que considera seletiva a preocupação com a exposição de informações, especialmente após a solicitação de acesso ao celular de um dos investigados e a divulgação de conversas atribuídas a integrantes do STF.

Na manifestação, também respondeu a críticas sobre sua postura durante os recentes embates na Corte. Mendonça afirmou que nunca ameaçou qualquer pessoa com exposição pública nem utilizou linguagem imprópria para pressionar a retirada de alguém de um julgamento. Para ele, divergências fazem parte do funcionamento de um tribunal colegiado, mas tentativas de constranger julgadores não seriam compatíveis com esse ambiente.

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Ao final, Mendonça defendeu a criação de um código de ética específico para o STF, com regras sobre a conduta esperada dos ministros dentro e fora da Corte, inclusive no relacionamento entre os próprios integrantes. O ministro afirmou que o momento exige “serenidade, respeito às instituições e apego às normas da República, à liturgia e ao decoro”. Também citou declaração do presidente do Supremo, Edson Fachin, para reforçar que a Corte, como instituição, não pertence individualmente a nenhum de seus membros.