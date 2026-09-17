AtlasIntel: Flávio Bolsonaro sobe e acirra disputa com Lula no 2º turno

Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado e Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança das intenções de voto para a Presidência, mas o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) diminuiu a vantagem do petista, aponta uma pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17.

Considerando os votos totais, o levantamento mostra Lula com 44,1%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 41,7%. Na pesquisa anterior, de 10 de setembro, o petista tinha 43% e o parlamentar, 37,4%.

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Outros nomes aparecem na sequência: Renan Santos (Missão), com 5,1%, e Augusto Cury (Avante), com 3,5%. Ronaldo Caiado (PSD) alcança 1,7%, seguido por Romeu Zema (Novo), com 1,1%, e Samara Martins (UP), com 0,7%.

Os votos brancos e nulos somam 1,6%, e os eleitores que não sabem em quem votar representam 0,5% do total.

Votos válidos

A pesquisa também apresentou um cenário que considera apenas os votos válidos. Nele, Lula atinge 45%, enquanto Flávio Bolsonaro chega a 42,6%.

Renan Santos (Missão) aparece com 5,2%, Augusto Cury (Avante) tem 3,5%, Ronaldo Caiado (PSD) marca 1,7%, Romeu Zema (Novo) registra 1,1% e Samara Martins (UP) pontua 0,7%.

2º turno



Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o candidato do PL aparece com 47,2% (+0,8), à frente do petista, que tem 46,8% (+0,6).

No confronto com Romeu Zema, Lula lidera com 46,3% (+0,3), contra 43,7% (2,5) do candidato do Novo.

Na disputa com Ronaldo Caiado, o petista tem 46,0% (+0,3), enquanto o candidato do PSD marca 41,7% (4,0).

Contra Augusto Cury, Lula soma 45,6% (+1,8), à frente do candidato do Avante, com 37,8% (3,3).

E no cenário com Renan Santos, o petista aparece com 46,1% (+0,1), contra 29,7% (4,1) do candidato da Missão.

A AtlasIntel ouviu 5.018 pessoas com 16 anos ou mais pela internet, entre os dias 11 e 16 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06221/2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.