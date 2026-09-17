Lula anuncia ampliação do acesso a canetas emagrecedoras pelo SUS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (17/9) que o governo vai ampliar o acesso às chamadas canetas emagrecedoras pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
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“As canetas emagrecedoras serão disponibilizadas no SUS! Mais acesso ao tratamento da obesidade e mais qualidade de vida para a população”, publicou Lula nas redes sociais.
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O tema foi abordado durante visita à unidade da Eurofarma em Montes Claros (MG), considerada o maior parque industrial da farmacêutica, com cerca de R$ 2 bilhões em investimentos. Lula encerra a agenda em Minas Gerais com uma caminhada política ao lado de candidatos e aliados.
Em junho, o Ministério da Saúde iniciou um projeto-piloto para fornecer canetas emagrecedoras pelo SUS em hospitais federais, mas o tratamento ainda não é distribuído de forma ampla à população.
O anúncio ocorre em meio a uma mudança na estratégia de comunicação da campanha à reeleição. A equipe do presidente vem reprogramando peças de rádio e televisão e ajustando a atuação nas redes sociais após os resultados mais recentes das pesquisas e a repercussão da crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF).
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