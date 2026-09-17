Lula e Trump ainda não têm encontro previsto durante Assembleia da ONU

Um contato entre os presidentes, porém, pode ocorrer de maneira informal. Lula e Trump se encontraram rapidamente nos corredores da ONU no ano passado - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não têm, até o momento, uma reunião bilateral prevista durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, na próxima semana, em Nova York. A agenda do presidente brasileiro ainda está em fechamento, mas o Palácio do Planalto não trabalha atualmente com um encontro formal entre os dois chefes de Estado.

A possibilidade de um contato informal, no entanto, não está descartada. Lula e Trump podem se encontrar nos corredores da sede da ONU, como ocorreu no ano passado. Na ocasião, os dois conversaram por cerca de 39 segundos antes do discurso do presidente americano.

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Um contato entre os presidentes, porém, pode ocorrer de maneira informal. Lula e Trump se encontraram rapidamente nos corredores da ONU no ano passado e conversaram por cerca de 39 segundos antes do discurso do americano. Uma nova aproximação desse tipo não está descartada.

Enquanto não há previsão de uma reunião com Trump, Lula poderá receber o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, na segunda-feira (21/9). O pedido partiu do próprio prefeito. A conversa ainda não foi formalmente incorporada à agenda presidencial, mas é avaliada pela equipe de Lula.

A proposta é que Mamdani seja recebido na residência oficial do embaixador do Brasil junto à ONU, onde o presidente ficará hospedado. A iniciativa partiu da equipe do prefeito. Inicialmente, Lula havia sido convidado para participar de um encontro com lideranças progressistas em Nova York. Nas tratativas, os assessores de Mamdani sugeriram transformar o compromisso em uma reunião com o presidente brasileiro.

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O encontro, se confirmado, dará a Lula uma agenda com uma liderança política identificada com o campo progressista americano, enquanto permanece sem definição uma reunião com Trump. Mamdani, de 34 anos, assumiu a Prefeitura de Nova York em 1º de janeiro de 2026 e se tornou o prefeito mais jovem da cidade em mais de um século. Ele também é o segundo prefeito nova-iorquino a se identificar como socialista.

Lula deve desembarcar em Nova York na noite de domingo (20/9). Na terça-feira (22/9), deverá abrir a sessão de discursos da Assembleia Geral da ONU, como é tradição para o Brasil. Trump também estará entre os chefes de Estado que discursarão no encontro.