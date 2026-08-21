InícioMundo
ALASCA

Queda de avião em base militar do Alasca deixa oito mortos

O avião, fretado por uma empresa civil, caiu no aeroporto da estação de radar de longo alcance de Cape Newenham, no sudoeste do estado

Queda de avião em base militar do Alasca deixa oito mortos - (crédito: Imagem de JayMantri por Pixabay)
Queda de avião em base militar do Alasca deixa oito mortos - (crédito: Imagem de JayMantri por Pixabay)

Um avião caiu em uma base aérea militar dos Estados Unidos no Alasca na quinta-feira (20) e oito pessoas morreram, informou o Exército. O avião, fretado por uma empresa civil, caiu no aeroporto da estação de radar de longo alcance de Cape Newenham, no sudoeste do estado, indicou o Comando do Alasca em um comunicado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As equipes de emergência que pousaram próximo ao local do acidente "confirmaram que não houve sobreviventes", acrescentou a nota.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O Exército não informou o que as vítimas do acidente estavam fazendo naquele ponto do radar, que monitora a atividade aérea no Alasca.

Um porta-voz do Comando do Alasca afirmou que o acidente está sendo investigado e que a identidade das vítimas será revelada após o contato com as famílias. 

Segundo o chefe do Comando do Alasca, Robert Davis, os mortos eram "profissionais dedicados que estavam cumprindo uma missão vital em um ambiente extremamente exigente".

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 21/08/2026 08:58
SIGA
x