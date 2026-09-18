Flávio critica aliado que questionou reajuste do Bolsa Família no TSE

Crítica à ação de Trovão foi feita durante live do presidenciável do PL - (crédito: Reprodução/Youtube TV Celular Flávio Bolsonaro)

Presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro criticou — sem citar nomes — a ação do deputado federal Zé Trovão (PL) em acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o reajuste de 15,04% no benefício do Bolsa Família, anunciado nesta quinta-feira (16/9), pelo presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Teve um deputado (Zé Trovão) que acionou a Justiça para tirar esse reajuste. Não foi com minha autorização. Não concordo com isso, não era para ter entrado, mas entrou. Entrou por conta dele, não fui eu que pedi para ele fazer isso", disse Flávio, em transmissão semanal em seu canal no YouTube.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Deputado que questionou ajuste no Bolsa Família recorre à decisão de Mendonça

Horas antes de desautorizar o deputado que judicializou a iniciativa do Planalto em reajustar o Bolsa Família com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Flávio Bolsonaro chamou de "ilegal" o fato de Lula ter anunciado o aumento do valor mínimo pago pelo programa 17 dias antes das eleições presidenciais, previstas para 4 de outubro.

“Não caiam em mais uma promessa da campanha, porque Lula age no desespero, acabou de fazer um decreto mesmo sabendo que é ilegal e que é proibido durante as eleições”, declarou. Flávio também afirmou que o governo não havia feito a correção durante os quatro anos de gestão e que o reajuste seria uma tentativa de influenciar o eleitorado. “Ele acha que vai enganar alguém com o reajuste do Bolsa Família. Ele sabe que isso não pode. Mas é o desespero, porque sabe que já perdeu”, disse, menção ao petista.