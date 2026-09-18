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Lula diz que Bolsonaros têm ligação com milicianos e fala em "limpar a política"

Segundo o presidente, é necessário "limpar também a polícia" para enfrentar as relações que, em sua avaliação, permitem a continuidade de práticas criminosas e de corrupção

O petista classificou como
O petista classificou como "inconcebível" a situação vivida pelo Rio de Janeiro - (crédito: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (18/9), em entrevista à Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, que há integrantes da família Bolsonaro envolvidos com milicianos. Sem apresentar detalhes ou citar nomes no trecho da entrevista, o petista disse que um candidato à Presidência da República é ligado a milicianos no Rio.

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“Você vai perceber que tem muita gente da família Bolsonaro metida com os milicianos nesse país”, declarou.

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A fala ocorreu durante uma avaliação de Lula sobre corrupção e política no Rio de Janeiro. Segundo ele, é necessário “limpar a política e a polícia” para enfrentar as relações que, em sua avaliação, permitem a continuidade de práticas criminosas e de corrupção. “É preciso limpar. É um trabalho árduo”, afirmou.

Durante a conversa, Lula classificou como “inconcebível” a situação vivida pelo Rio de Janeiro. Ele destacou o potencial turístico, industrial e petrolífero do estado e questionou os efeitos desse potencial econômico sobre a população. “Um estado que tem um potencial extraordinário, tem um potencial turístico, tem um potencial industrial, tem um potencial para a exploração e produção de petróleo, como poucos têm, e esse dinheiro todo não significa muita coisa para o povo”, disse.

O presidente também citou investimentos habitacionais realizados durante seus governos. Segundo Lula, foram feitas 106 mil casas no Rio, das quais 90 mil teriam sido entregues. Na sequência, criticou administrações anteriores do governo estadual, afirmando que “não fizeram as coisas que tinham que fazer”.

 

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Fernanda Strickland

Repórter

Jornalista de economia no Correio Braziliense desde 2020. Finalista do Prêmio CNT de Jornalismo (2024 e 2025) e vencedora do Prêmio ABF Destaque Franchising 2025, conta histórias que aproximam o leitor da economia do país.

Por Fernanda Strickland
postado em 18/09/2026 11:39 / atualizado em 18/09/2026 12:02
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