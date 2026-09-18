O que é o cutox, procedimento anal feito pelo campeão de 'A Fazenda' - (crédito: Reprodução/Record)

Um procedimento realizado na região anal foi a novidade revelada por Rico Melquiades nesta quarta-feira (16).

O influenciador esteve novamente em um consultório de estética e contou, em conversa exclusiva com o portal LeoDias, que decidiu recorrer ao chamado “Cutox” para tratar a região íntima.

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De acordo com Rico, a técnica foi escolhida principalmente por questões relacionadas ao suor e ao odor. “É pra não feder”, afirmou o campeão de A Fazenda ao explicar a motivação para realizar o procedimento.

A intervenção, segundo o influenciador, também teria outros objetivos. “O Cutox é muito bom para relaxar o músculo, tirar o suor na parte anal, deixando sem cheiro de c*”, disparou.

A técnica ainda seria utilizada para proporcionar uma aparência mais lisa à região e aumentar o conforto durante relações sexuais.

O “Cutox”, porém, não foi o único procedimento feito por Rico na visita ao consultório. O influenciador também aproveitou a sessão para realizar novos trabalhos estéticos no corpo, incluindo retoques de preenchimento destinados a reforçar a aparência musculosa.

“Preenchendo tríceps, bíceps, ombro, peitoral, trapézio e abdômen”, contou Rico após deixar o consultório.

Conhecido por compartilhar transformações físicas e intervenções estéticas, o campeão de A Fazenda já realizou diferentes procedimentos ao longo dos anos.

Entre eles estão rinoplastia, blefaroplastia, lipoaspiração e cirurgias de contorno corporal, além de outros tratamentos direcionados à aparência.