Celebridades e TV Medo do além: famosos que já admitiram ter pavor de fantasmas Histórias de fantasmas dividem opiniões, mas até algumas celebridades admitem temer possíveis aparições sobrenaturais. Nesta seleção, reunimos famosos que declararam publicamente ter medo de fantasmas em entrevistas ou à imprensa. Alguns fizeram a revelação justamente ao trabalhar em produções ligadas ao terror e ao sobrenatural. Por Flipar

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