Medo do além: famosos que já admitiram ter pavor de fantasmas

Jennifer Lawrence — atriz A estrela de Jogos Vorazes e vencedora do Oscar falou sobre seus medos em um vídeo da Vanity Fair, publicado em 2014. Jennifer Lawrence afirmou ser “muito medrosa” em relação a aranhas e fantasmas e explicou que, no caso dos espíritos, sente sobretudo uma espécie de paranoia.
Mario Balotelli — jogador de futebol O atacante italiano, conhecido por passagens por clubes como Inter de Milão, Manchester City e Milan, fez uma revelação inesperada à Vanity Fair, em 2010. Perguntado diretamente sobre qual era seu maior medo, Balotelli respondeu: “Fantasmas”, e ainda afirmou acreditar na existência deles.
Bipasha Basu — atriz Conhecida estrela do cinema indiano, inclusive de filmes de terror como Raaz, Bipasha Basu falou sobre o assunto ao Bollywood Hungama. Ao ser questionada sobre o fantasminha Gasparzinho, disse que nem mesmo gostaria de se aproximar de um fantasma “amigável” e declarou ficar apavorada com fantasmas.
Phoebe Fox — atriz A atriz britânica, que estrelou A Mulher de Preto 2: Anjo da Morte, admitiu o medo em entrevista ao Close-Up Film. Phoebe declarou ser “muito assustada com fantasmas” e contou que, ao se hospedar em hotéis, chega a imaginar que aquela poderá ser a ocasião em que finalmente encontrará uma assombração.
Timothy Spall — ator Conhecido mundialmente como Pedro Pettigrew na franquia Harry Potter, o ator britânico falou sobre o tema ao jornal The Guardian, em 2015. Durante as filmagens da série The Enfield Haunting, Spall contou que chegou a recusar inicialmente o trabalho porque o roteiro o assustou e declarou: “Ainda tenho medo de fantasmas.”
Seo In-guk — cantor e ator O sul-coreano, conhecido tanto pela música quanto por séries de televisão, falou sobre fantasmas em uma entrevista ao canal ONE, relacionada ao drama The Master's Sun. Questionado sobre o medo do sobrenatural, foi direto: disse que não gostaria de ver fantasmas e que, de fato, tem medo deles.
Jisshu Sengupta — ator O ator indiano, conhecido principalmente por trabalhos no cinema bengali e hindi, deu uma entrevista ao Filmibeat em 2020, durante a divulgação do suspense Durgamati. Perguntado se acreditava em forças sobrenaturais ou fantasmas, respondeu que tem medo de fantasmas, embora nunca tenha vivido pessoalmente uma experiência do tipo.
Amitabh Bachchan — ator Um dos maiores nomes da história do cinema indiano também já admitiu esse temor. Em entrevista à Filmfare, durante a divulgação de Bhoothnath Returns, Amitabh Bachchan foi questionado sobre filmes de fantasmas e declarou que, como muitas pessoas, fica “petrificado” com eles. Disse ainda que não costuma assistir a filmes de terror.
Swara Bhasker — atriz A atriz indiana falou sobre o assunto em entrevista publicada pelo Hindustan Times, em 2021, ao divulgar a série Aapkey Kamrey Mein Koi Rehta Hai. Swara afirmou claramente ser “muito assustada com fantasmas” e contou que, quando criança, amigos faziam sessões com uma espécie de tabuleiro para tentar chamar espíritos.