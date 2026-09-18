Celebridades e TV

Medo do além: famosos que já admitiram ter pavor de fantasmas

Histórias de fantasmas dividem opiniões, mas até algumas celebridades admitem temer possíveis aparições sobrenaturais. Nesta seleção, reunimos famosos que declararam publicamente ter medo de fantasmas em entrevistas ou à imprensa. Alguns fizeram a revelação justamente ao trabalhar em produções ligadas ao terror e ao sobrenatural.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Jennifer Lawrence — atriz A estrela de Jogos Vorazes e vencedora do Oscar falou sobre seus medos em um vídeo da Vanity Fair, publicado em 2014. Jennifer Lawrence afirmou ser “muito medrosa” em relação a aranhas e fantasmas e explicou que, no caso dos espíritos, sente sobretudo uma espécie de paranoia.

Wikimedia Commons / Sean Reynolds

Mario Balotelli — jogador de futebol O atacante italiano, conhecido por passagens por clubes como Inter de Milão, Manchester City e Milan, fez uma revelação inesperada à Vanity Fair, em 2010. Perguntado diretamente sobre qual era seu maior medo, Balotelli respondeu: “Fantasmas”, e ainda afirmou acreditar na existência deles.

Reprodução Instagram

Bipasha Basu — atriz Conhecida estrela do cinema indiano, inclusive de filmes de terror como Raaz, Bipasha Basu falou sobre o assunto ao Bollywood Hungama. Ao ser questionada sobre o fantasminha Gasparzinho, disse que nem mesmo gostaria de se aproximar de um fantasma “amigável” e declarou ficar apavorada com fantasmas.

Bollywood Hungama wikimedia commons

Phoebe Fox — atriz A atriz britânica, que estrelou A Mulher de Preto 2: Anjo da Morte, admitiu o medo em entrevista ao Close-Up Film. Phoebe declarou ser “muito assustada com fantasmas” e contou que, ao se hospedar em hotéis, chega a imaginar que aquela poderá ser a ocasião em que finalmente encontrará uma assombração.

Sem Li wikimedia commons

Timothy Spall — ator Conhecido mundialmente como Pedro Pettigrew na franquia Harry Potter, o ator britânico falou sobre o tema ao jornal The Guardian, em 2015. Durante as filmagens da série The Enfield Haunting, Spall contou que chegou a recusar inicialmente o trabalho porque o roteiro o assustou e declarou: “Ainda tenho medo de fantasmas.”

Seo In-guk — cantor e ator O sul-coreano, conhecido tanto pela música quanto por séries de televisão, falou sobre fantasmas em uma entrevista ao canal ONE, relacionada ao drama The Master's Sun. Questionado sobre o medo do sobrenatural, foi direto: disse que não gostaria de ver fantasmas e que, de fato, tem medo deles.

Story J Company wikimedia commons

Jisshu Sengupta — ator O ator indiano, conhecido principalmente por trabalhos no cinema bengali e hindi, deu uma entrevista ao Filmibeat em 2020, durante a divulgação do suspense Durgamati. Perguntado se acreditava em forças sobrenaturais ou fantasmas, respondeu que tem medo de fantasmas, embora nunca tenha vivido pessoalmente uma experiência do tipo.

Bollywood Hungama wikimedia commons

Amitabh Bachchan — ator Um dos maiores nomes da história do cinema indiano também já admitiu esse temor. Em entrevista à Filmfare, durante a divulgação de Bhoothnath Returns, Amitabh Bachchan foi questionado sobre filmes de fantasmas e declarou que, como muitas pessoas, fica “petrificado” com eles. Disse ainda que não costuma assistir a filmes de terror.

Shrinivaskulkarni1388 wikimedia commons

Swara Bhasker — atriz A atriz indiana falou sobre o assunto em entrevista publicada pelo Hindustan Times, em 2021, ao divulgar a série Aapkey Kamrey Mein Koi Rehta Hai. Swara afirmou claramente ser “muito assustada com fantasmas” e contou que, quando criança, amigos faziam sessões com uma espécie de tabuleiro para tentar chamar espíritos.

Bollywood Hungama wikipedia

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