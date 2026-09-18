Lula acompanha ação integrada contra crime organizado no Rio

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante apresentação das forças de segurança que atuam no estado do Rio de Janeiro - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert.)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou, nesta sexta-feira (18/9), no Complexo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio de Janeiro, a apresentação das Ações Integradas para o Enfrentamento ao Crime Organizado. A estratégia reúne União, estado e município em medidas coordenadas de inteligência, investigação e atuação operacional.

A iniciativa busca reduzir o controle territorial, a mobilidade, a capacidade logística e o poder econômico das organizações criminosas, além de ampliar a presença do poder público e fortalecer as estruturas municipais de segurança. As ações estão alinhadas ao Programa Brasil Contra o Crime Organizado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Brasil rebate críticas dos EUA e nega falhas no combate ao crime organizado

A estratégia foi dividida em três frentes: Proteção Integrada dos Corredores Logísticos, em parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o governo do Rio; Política Estadual de Reocupação Territorial, também em parceria com o estado; e Capacidade Municipal de Segurança, desenvolvida em conjunto com a Prefeitura do Rio.

Pressão nas divisas

Entre as medidas apresentadas está a intensificação das operações nas divisas do Rio de Janeiro com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A atuação também alcança corredores estratégicos da Região Metropolitana, como a Avenida Brasil, a Linha Vermelha, a Linha Amarela e os acessos ao Porto e ao Aeroporto Internacional.

Leia também: Lula atribui escândalo do Master a Bolsonaro e defende reforma do Judiciário

Segundo o comunicado, a proteção desses corredores combina inteligência, investigação, tecnologia e ações operacionais para dificultar a circulação, o abastecimento e a sustentação das organizações criminosas. A estratégia também contempla o combate ao roubo de cargas e a outros crimes associados às principais rotas logísticas do estado.

No eixo territorial, a cooperação prevê ações para a retomada e estabilização de áreas consideradas prioritárias pelo governo estadual. Estão previstos emprego de inteligência territorial, apoio tático-operacional, inteligência financeira e patrimonial e atuação sobre mercados explorados pelo crime.

A cooperação do Ministério da Justiça com o Rio de Janeiro foi formalizada em dois Acordos de Cooperação Técnica. Um deles trata da proteção integrada dos corredores logísticos estratégicos e o outro do fortalecimento da Política Estadual de Reocupação Territorial.

Os documentos foram assinados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, em 4 de setembro, e pelo governador em exercício do Rio de Janeiro em 9 de setembro. Os acordos têm vigência de 60 meses, condicionada à publicação dos respectivos extratos nos diários oficiais.