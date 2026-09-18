Lula rebate times e diz que fim das bets não acabará com futebol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu, na noite desta sexta-feira (18/9), os times de futebol que criticaram a possível proibição das casas de apostas on-line no Brasil. Durante o ato político Brasil Pronto pra Mais, em Guarulhos (SP), Lula afirmou que o fim das bets não acabaria com o futebol brasileiro.

"O São Paulo foi campeão do mundo três vezes e não tinha bets. O Santos foi campeão do mundo duas vezes e não tinha bets. O Grêmio, o Flamengo e o Internacional foram campeões do mundo e não tinham bets. E o meu Corinthians foi duas vezes campeão do mundo e não tinha bets", declarou. Em tom de brincadeira, o presidente ainda provocou o Palmeiras por não ter conquistado o Mundial.

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Lula também lembrou que a Seleção Brasileira venceu as Copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 antes da popularização das apostas on-line. "Depois apareceu uma bet e não ganhou mais nada. Então, esse negócio de acabar com as bets e acabar com o futebol é uma balela", afirmou.

O presidente disse que o setor de apostas arrecadou R$ 62 bilhões e sustentou que a proteção da população deve prevalecer sobre a receita obtida com impostos. "A gente pode perder o imposto. O que eu não posso perder é a vida dos pobres jogando", declarou. Lula também associou o mercado à lavagem de dinheiro e a outras práticas ilegais.

O ato que começou às 19h desta sexta contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do candidato ao governo paulista Fernando Haddad e das candidatas ao Senado Marina Silva e Simone Tebet.

A declaração ocorre um dia depois de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro divulgarem um manifesto contra as movimentações do governo para restringir ou proibir as bets por meio de medida provisória. No documento, intitulado “O fim do futebol brasileiro”, os clubes alertaram para os impactos da medida sobre patrocínios e receitas.