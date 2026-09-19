"Quero acabar com as bets", diz Lula durante comício em Florianópolis

O presidente participou de um comício em Florianópolis, na manhã deste sábado (19/9). - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aumentou o tom contra os sites de apostas na manhã deste sábado (19/9). Em evento de campanha realizado no centro de Florianópolis com apoiadores, o chefe do Executivo disse “estar determinado” em proibir a atuação dessas empresas no Brasil.

Lula disse que deve aprofundar as conversas com a equipe econômica e com o Banco Central para proibir as bets de funcionarem no país. Atualmente, existe uma secretaria dentro do Ministério da Fazenda responsável unicamente por esse setor, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), comandada por Daniele Correa Cardoso.



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Em 2024, a secretaria foi responsável por levar adiante a regulamentação das bets, durante a gestão do ex-ministro Fernando Haddad, que estabeleceu critérios para a atuação dessas empresas no Brasil, como restrições para publicidade e o pagamento de uma alíquota de 13% sobre o Gross Gaming Revenue (GGR), que representa a receita bruta dos jogos após o pagamento dos prêmios.

Apesar disso, o debate sobre a proibição total das bets no país voltou a ganhar força durante o período eleitoral, após o presidente indicar que o governo prepara uma medida provisória para proibir os jogos on-line. Ainda não há definição sobre o desenho dessa MP, mas a previsão é que ela pode ser publicada nos próximos dias.



Lula responde clubes de futebol

Nesta semana, clubes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e Cruzeiro se uniram em um manifesto contra a proibição das casas de aposta online no país. Na nota oficial, que também é apoiada por federações estaduais, eles afirmam que a restrição às bets poderia significar o “fim do futebol” no Brasil. Atualmente, 13 clubes da primeira divisão têm contratos de patrocínio master com esses sites.



O presidente da República, no entanto, lembrou que em um passado recente, clubes brasileiros foram vitoriosos no cenário internacional sem a necessidade do patrocínio de bets, e inclusive, mencionou a Seleção Brasileira, eliminada nas oitavas de final da última Copa do Mundo.

“A seleção brasileira foi campeã do mundo sem ter bet. Depois que começou as bets, nós não fomos campeões de mais nenhuma Copa do Mundo. Então é mentira dizer que se acabar com as bets vai acabar com o futebol”, disse Lula durante o evento.



Lula ainda criticou as televisões de concessão pública e influencers que recebem dinheiro para divulgar os jogos online. “Se eu acabar com as apostas, não preciso acabar com as bets. Elas se acabarão sozinhas. Porque elas só vivem por conta das apostas. Então não é possível você ‘enricar’ um para empobrecer um milhão. E ‘enricar’ dois para empobrecer dois milhões”, destacou, ainda, o chefe do Executivo.

Durante o comício, o presidente ainda defendeu a aprovação da Escala 6x1 enquanto atacava as bets, Segundo ele, a proposta ainda em discussão no Congresso permitiria aos trabalhadores “trabalhar menos e ganhar mais”, embora estudos produzidos por entidades do setor produtivo apontam para uma queda de produtividade e, consequentemente, de receita para as empresas e para os funcionários com a medida.

“Por isso, companheiros e companheiras, eu estou determinado. Se depender da minha vontade, eu vou acabar com as bets nesse país. Não vou permitir que as pessoas continuem se endividando, que as pessoas continuem se matando”, acrescentou o presidente.



Evento reúne militância e apoiadores

Além do presidente da República, também discursaram durante o evento em Florianópolis, o candidato ao governo pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e aliado de Lula, Gelson Merísio, além dos dois principais postulantes ao Senado no campo progressista, Afrânio Boppré (Psol) e Décio Lima (PT), que fizeram críticas aos concorrentes na disputa, Carlos Bolsonaro (PL), Carol de Toni (PL) e Espiridião Amin (PP). Esses três últimos lideram as últimas pesquisas de intenção de voto no estado.

Também participou do evento a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, que tem acompanhado o presidente pelo país, e é natural da cidade de Porto Vitória, no norte de Santa Catarina. Ela criticou o avanço do que chamou de 'extrema-direita' no estado que, em 2002, apresentou a maior votação percentual favorável a Lula nas primeiras eleições em que o petista venceu para o cargo máximo do Executivo federal.