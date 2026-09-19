Lula, Flávio Bolsonaro e Renan Santos cumprem agenda em SC neste sábado

A disputa pelo eleitorado catarinense ganha intensidade na reta final do primeiro turno - (crédito: Charles Vieira/Ricardo Stuckert/Reprodução)

Santa Catarina reúne, neste sábado (19/9), três candidatos à Presidência da República em uma série de compromissos de campanha espalhados pelo estado. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Renan Santos (Missão) passam por cidades catarinenses ao longo do dia, a duas semanas do primeiro turno das eleições.

As agendas levam os presidenciáveis a diferentes regiões de Santa Catarina. Lula concentra a passagem por Florianópolis, enquanto Flávio divide o dia entre Joinville e Chapecó. Renan, por sua vez, retorna ao estado com a caravana de campanha e tem compromissos previstos em Criciúma e também na capital.

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Lula em Florianópolis

Candidato à reeleição, Lula participa pela manhã do ato “O Brasil Pronto para Mais”, na Praça Tancredo Neves, no Centro de Florianópolis. A concentração está prevista para as 9h, com o início do evento às 10h. O presidente estará acompanhado de Gelson Merísio (PSB), candidato ao governo de Santa Catarina, além de outros nomes da chapa estadual.

A passagem de Lula pela capital catarinense havia sido marcada inicialmente para 13 de setembro, mas acabou transferida para este sábado. A ida ao estado ocorre em uma região na qual o bolsonarismo tem presença eleitoral relevante e que, por isso, recebe atenção da campanha petista nesta reta final.



Flávio passa por Joinville e Chapecó

Flávio Bolsonaro terá dois compromissos em Santa Catarina. Pela manhã, participa de um ato no Centro de Convenções e Exposições Expoville, em Joinville. Mais tarde, segue para Chapecó, onde a programação prevê um novo encontro de campanha no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes.

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O candidato do PL será acompanhado pelo governador licenciado e candidato à reeleição Jorginho Mello (PL) e pelo candidato a vice-governador Adriano Silva (Novo). Também são esperados os candidatos ao Senado Caroline de Toni e Carlos Bolsonaro, ambos do PL, além de postulantes às assembleias legislativas, à Câmara dos Deputados e de lideranças das siglas que compõem a aliança estadual.

Renan retorna com caravana

O terceiro presidenciável a percorrer Santa Catarina neste sábado será Renan Santos. O candidato do Missão está em viagem pelo país com a caravana “Futuro Glorioso Tour”, realizada em um ônibus e estruturada em paradas sucessivas por diferentes municípios.

Renan já havia passado por Chapecó na quinta-feira (17/9), antes de seguir para compromissos no Rio Grande do Sul. De volta a Santa Catarina, a programação deste sábado prevê uma passagem por Criciúma e, depois, por Florianópolis, onde está marcado um encontro com apoiadores no Parque da Luz, às 18h30.

A coincidência das agendas transforma Santa Catarina em um dos principais pontos de movimentação da campanha presidencial neste fim de semana, com três candidaturas buscando espaço no mesmo estado e em regiões diferentes ao longo do sábado.