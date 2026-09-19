ONU apresenta propostas pela vida das mulheres na reta final das eleições

A ONU Mulheres no Brasil, braço da Organização das Nações Unidas para a igualdade de gênero, lançou na sexta-feira (18/9) o documento 10 Propostas pela vida das mulheres. O material é direcionado a candidatos nas eleições 2026. As propostas reúnem dados oficiais e um chamado direto à ação em temas que vão da participação política ao enfrentamento da violência, passando por cuidado, renda e clima.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Não há democracia sem mulheres no poder. As desigualdades que mantêm as mulheres longe das instâncias de decisão são as mesmas que organizam a vida delas fora da política: a sobrecarga de cuidado, a diferença salarial e a violência. Estas dez propostas são caminhos objetivos para que a democracia brasileira represente, de fato, a maioria da sua população", afirma Gallianne Palayret, representante da ONU Mulheres no Brasil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A organização destaca a baixa representatividade feminina na política brasileira, pois as mulheres são 52,8% do eleitorado no país, mas ocupam 17,2% das cadeiras da Câmara dos Deputados e 18,5% do Senado.
Veja as 10 propostas
1 - Não há democracia sem mulheres no poder: A ONU Mulheres pede o compromisso para assumir a paridade como meta, além de definir prazos e metas numéricas para ampliar a presença de mulheres, em toda a diversidade, nos cargos eletivos, cargos de nomeação, lideranças do Legislativo e na direção dos partidos. A instituição também sugere a publicação dos resultados para que a sociedade acompanhe de perto.
2 - Disputas eleitorais em pé de igualdade: A ONU Mulheres chama a atenção para a necessidade de fazer valer as cotas eleitorais, com fiscalização e dinheiro de campanha chegando às candidatas na hora certa e em partes justas, especialmente às mulheres negras, que enfrentam múltiplas discriminações. Segundo a organização, é necessário cobrar transparência dos partidos, responsabilizar quem descumpre as regras e abrir espaço para as mulheres na direção partidária.
3 - Pelo fim da violência política de gênero e raça: Fazer a Lei 14.192/2021 funcionar na prática e no ambiente digital. Fortalecer os canais de denúncia, oferecer proteção para quem denuncia e garantir resposta coordenada entre as instituições. Publicar dados oficiais sobrea violência política e oferecer formação contínua a quem atende os casos, com atenção às mulheres negras e indígenas, que são as mais atingidas.
4 - Direito a uma vida sem violência: Definir metas e orçamento próprio para evitar a violência antes que ela aconteça, com educação para a igualdade, e responder quando elaa contece: serviços especializados em todo o país, medidas protetivas cada vez mais eficazes, investigação e respostas rápidas. Incorporar as organizações de mulheres e movimentos feministas na construção e acompanhamento das políticas.
5 - O machismo é um problema público: Tratar o machismo como problema público, com uma estratégia permanente e financiada para mudar asnormas que naturalizam aviolência e limitam os direitos das mulheres. Alcançar escolas, famílias, comunidades, mídia, redes digitais, instituições públicas e privadas. Educar para a igualdade desde a infância. Envolver homens e meninos, responsabilizar agentes públicos e empresas que reproduzem estereótipos e financiar as organizações de mulheres que lideram, acompanham e avaliam essa mudança.
6 - Direito de cuidar e ser cuidada: Colocar em prática o Plano Nacional de Cuidados em cada território, com orçamento, e ampliar creches e serviços de cuidado para alcançar todas as mulheres, em horários que caibam na jornada de quem trabalha. Garantir formação, contrato formal, salário digno eproteção social.
7 - Direito à renda e à segurança econômica: Garantir às mulheres salário igual, trabalho formal e proteção social, com políticas queandem juntas: qualificação, cuidado, transporte e inclusão digital precisam de abordagem integrada. Abrir acesso a empregos verdes, crédito, assistência técnica, mercados e compras públicas.
8 - Financiamento climático para quem protege o território: Fazer o financiamento climático chegar a quem protege o território: critérios de gênero e raça nos fundosque já existem, regras mais simples para que organizações comunitárias consigam acessá-los e fundos dedicados que repassem recursos diretamente às iniciativas lideradas por mulheres.
9 - Mulheres nos espaços de decisão sobre mudanças climáticas: Garantir a participação paritária e efetiva de mulheres, especialmente indígenas, negras, quilombolas e de povos e comunidades tradicionais, em órgãos de governança climática e na formulação eimplementação de políticas. Implementar metas de representação, mecanismos formais de consulta e apoio à formação de lideranças.
10 - Por uma política climática que considere gênero e raça: Garantir que toda política climática questione a quem ela alcança e quem ela deixa de fora. Isso significa gênero eraça como critério obrigatório, orçamento, metas e dados que mostrem o efeito real sobre mulheres e pessoas negras, avaliações de impacto que corrijam o rumo quando o resultado for desigual.
O documento lançado pela ONU Mulheres Brasil pode ser acessado na íntegra neste link.