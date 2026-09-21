Câmara reduz trabalho presencial pela metade durante período eleitoral

A autorização foi dada pela Diretoria-Geral e tem caráter excepcional. A aplicação do modelo ficará a critério dos gestores de cada unidade, conforme as características das atividades - (crédito: Divulgação/Câmara)

A Câmara dos Deputados autorizou a adoção temporária do trabalho híbrido em alguns setores da Casa durante o período sem sessões plenárias. A medida permite que servidores cumpram remotamente até 20 das 40 horas semanais previstas na jornada.

A autorização foi dada pela Diretoria-Geral e tem caráter excepcional. A aplicação do modelo ficará a critério dos gestores de cada unidade, conforme as características das atividades. As chefias deverão acompanhar a execução das tarefas e a produtividade das equipes. A informação foi revelada pela Folha de S. Paulo e confirmada ao Correio.

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A decisão ocorre durante o chamado “recesso branco”, período de menor atividade legislativa que se segue durante a campanha eleitoral. A última semana de esforço concentrado foi realizada no início de setembro. Desde então, não há sessões plenárias na Câmara.

De acordo com a assessoria da Casa, a flexibilização da jornada presencial busca racionalizar o uso da estrutura administrativa e contribuir para a redução das despesas de funcionamento. A Câmara afirma que a medida não compromete a continuidade dos serviços, a produtividade das equipes nem o atendimento das demandas institucionais.

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O trabalho híbrido não representa redução da jornada. A carga horária permanece em 40 horas semanais, sendo permitido apenas que parte dela seja cumprida fora das dependências da Câmara. A autorização é temporária e restrita aos setores em que os gestores considerarem adequada a adoção do modelo.