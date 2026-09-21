Caso Master: Viana questiona relação entre Gonet e Vorcaro

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou, em entrevista ao Correio nesta segunda-feira (21/9), que Paulo Gonet precisa esclarecer os contatos com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, revelados em mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular do banqueiro. Para Viana, os registros levantam dúvidas sobre a relação entre o procurador-geral da República e o empresário investigado.
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O senador também defendeu que o julgamento de Gonet no Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) seja acompanhado publicamente. Viana apontou três aspectos que, em sua avaliação, precisam ser esclarecidos. O primeiro é uma selfie de Gonet com Vorcaro, encaminhada pelo advogado do banco ao empresário com a mensagem: “Liga aqui. Ele quer falar com você”. O senador questionou qual seria o assunto da conversa entre o chefe do Ministério Público.
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O segundo ponto envolve mensagens sobre uma possível viagem a Londres e o pagamento de despesas do filho de Gonet. Para Viana, esse episódio não combina com a descrição de um encontro meramente circunstancial. As circunstâncias e o contexto dos diálogos, de acordo com o parlamentar, precisam ser considerados na apuração.
O terceiro aspecto citado pelo senador é uma mensagem em que Vorcaro pede “proteção” e menciona um nome, “Paulo”. Viana associou a referência a Gonet e questionou o fato de o procurador-geral ter pedido ao Supremo Tribunal Federal a anulação do relatório que reúne as conversas. O parlamentar afirmou que a questão central não é determinar se os dois eram amigos, mas esclarecer por que o banqueiro acreditaria que poderia contar com o chefe do Ministério Público.
Gonet, por sua vez, nega ter relação de amizade com Vorcaro e sustenta que o encontro em Londres ocorreu durante um evento com outras autoridades.
A manifestação ocorre às vésperas da sessão do Conselho Superior do MPF prevista para 25 de setembro, que deverá analisar as menções a Gonet. Viana tem cobrado que o julgamento seja público e que os votos individuais dos conselheiros sejam divulgados. Em crítica ao sigilo, afirmou: “Conselho que julga o próprio presidente a portas fechadas não está julgando. Está se protegendo”.
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