Assembleia Geral da ONU: por que o Brasil sempre discursa primeiro

Presidente Lula vai discursar na abertura da 81ª Assembleia Geral da ONU, cumprindo a tradição diplomática brasileira de ser o primeiro orador - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Líderes mundiais se reunirão entre 22 e 28 de setembro para o Debate Geral da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU. O tema deste ano é "Restaurando a confiança, gerenciando a transformação: uma Organização das Nações Unidas que beneficia a todos".

Durante o evento, uma tradição diplomática se destaca: o Brasil é o primeiro país a discursar, seguido pelos Estados Unidos. Essa prática acontece desde a 10ª sessão da Assembleia, em 1955, com raras exceções.

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A ordem dos discursos

A sequência oficial de oradores, após a abertura feita pelo Presidente da Assembleia Geral, segue uma ordem específica. Falam, nesta sequência:

Secretário-Geral da ONU

Presidente da Assembleia Geral

Brasil

Estados Unidos (como país anfitrião)

A posição do Brasil e dos EUA é mantida independentemente do nível de representação de seus governos no evento. Houve poucas quebras no protocolo. Nas sessões de 1983 e 1984, os Estados Unidos falaram primeiro, e o Brasil, em seguida.

Mais recentemente, em 2016, o Chade discursou em segundo lugar devido a um atraso na chegada do presidente americano. Fato semelhante ocorreu em 2018, quando o Equador ocupou o segundo posto pelo mesmo motivo.

O que faz a Assembleia Geral

A Assembleia Geral das Nações Unidas é o principal órgão de formulação de políticas da organização. Formada por todos os 193 Estados-Membros, ela funciona como um fórum para discussões multilaterais sobre as questões internacionais previstas na Carta das Nações Unidas.

Cada Estado-Membro tem direito a um voto. A Assembleia também é responsável por tomar decisões importantes para a ONU, como:

nomear o Secretário-Geral, a partir de recomendação do Conselho de Segurança;

eleger os membros não permanentes do Conselho de Segurança;

aprovar o orçamento da ONU.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.