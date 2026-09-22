Campanha de Lula aciona TSE contra canal de vídeos de Flavio Bolsonaro

Chapa Lula-Alckmin também acionou o TSE contra a coligação de Flávio Bolsonaro para investigar possíveis ações artificiais de postagens no perfil do Instagram do candidato bolsonarista - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender a plataforma de vídeos no Youtube administrada pela equipe da corrida eleitoral do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

Intitulada TV Celular Flávio Bolsonaro, o canal adota formato semelhante a um telejornal para divulgar conteúdos favoráveis ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a chapa Lula e seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), no entanto, a plataforma de vídeos de Flávio Bolsonaro e de seu candiato a vice, Alfredo Gaspar, tem o potencial de fazer com que as peças eleitorais sejam confundidas com conteúdo editorial, não como campanha política.

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Ainda conforme a equipe do petista, "apenas 15 dos 883 vídeos disponíveis (na TV Celular de Flávio Bolsonaro) identificam o candidato, o vice Alfredo Gaspar e o partido (PL)". "A ausência de identificação nos arquivos amplia o risco de que materiais produzidos pela campanha sejam compartilhados como se fossem conteúdos espontâneos", frisou a campanha de Lula.

Na ação enviada ao TSE, como alternativa a uma possível manutenção do canal TV Celular Flávio Bolsonaro, a chapa solicita um bloqueio da função de download dos vídeos publicados, além da aplicação de multas ao canal e a identificação do serviço de hospedagem da página do canal no YouTube.

Redes sociais e direito de resposta

A campanha do petista também acionou o TSE contra a coligação Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar para investigar possíveis ações artificiais de postagens no perfil do Instagram do candidato bolsonarista.

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Essas apurações solicitadas ao TSE teriam o objetivo, segundo a campanha de Lula, de checar operadores e financiadores da esttrutura que, ainda conforme a coligação Lula/Alckmin, teria ampliado artificialmente a distribuição de conteúdos favoráveis a Flávio.

Uma terceira ação foi movida pela campanha Lula e Alckmin ao TSE para reuir 20 pedidos de direito de resposta apresentados à corte eleitoral em relação a publicações atribuídas ao PL ou ao candidato Flávio Bolsonaro.