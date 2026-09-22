Chapa Lula aciona TSE contra Flávio por tirar fala de petista de contexto

Representação cita vídeo publicado pelo bolsonarista no dia 13 de agosto, em que usa trechos de dois discursos de Lula - (crédito: Ricardo Stuckert e Jefferson Rudy/Agencia Senado)

A coligação “Brasil Pronto Pra Mais”, que engloba os partidos PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, Psol e Rede, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), por uma “grave descontextualização” da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação aos encarecimento dos alimentos e a substituição da carne por ovos.

A representação cita o vídeo publicado pelo bolsonarista no dia 13 de agosto, em que usa trechos de dois discursos do presidente Lula. No primeiro, o petista aparece dizendo que o preço da carne irá baixar e o brasileiro voltará a comer picanha. No segundo, Lula diz que, “se não tem carne, a gente come ovo”.

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“É evidente a descontextualização promovida por este recorte (...) no segundo discurso, Lula não sugeriu que os brasileiros devessem trocar carne por ovo, mas sim defendeu a valorização do salário-mínimo para alavancar o poder de compra do povo”, aponta o documento.

Além disso, a coligação aponta para a veiculação irregular da publicação. Isso porque o vídeo atinge a honra do petista e, segundo a representação, foi objeto de impulsionamento pago por parte de Flávio Bolsonaro, que investiu R$ 105 mil.

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“O impulsionamento pago existe para promover ou beneficiar a candidatura, o partido ou a federação que o contrata, e jamais para criticar, atacar ou depreciar adversários”, argumentou a coligação.

Tendo em vista que o vídeo induz o eleitor ao erro, a coligação pede a remoção do conteúdo e a abstenção de novo impulsionamento com conteúdo substancialmente idêntico, além da aplicação de multa de R$ 30 mil pela divulgação de conteúdo ofensivo e R$ 210 mil pelo impulsionamento de propaganda negativa.