Chapa Lula aciona TSE contra Flávio por tirar fala de petista de contexto

A coligação “Brasil Pronto Pra Mais”, que engloba os partidos PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, Psol e Rede, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), por uma “grave descontextualização” da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação aos encarecimento dos alimentos e a substituição da carne por ovos.
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A representação cita o vídeo publicado pelo bolsonarista no dia 13 de agosto, em que usa trechos de dois discursos do presidente Lula. No primeiro, o petista aparece dizendo que o preço da carne irá baixar e o brasileiro voltará a comer picanha. No segundo, Lula diz que, “se não tem carne, a gente come ovo”.
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“É evidente a descontextualização promovida por este recorte (...) no segundo discurso, Lula não sugeriu que os brasileiros devessem trocar carne por ovo, mas sim defendeu a valorização do salário-mínimo para alavancar o poder de compra do povo”, aponta o documento.
Além disso, a coligação aponta para a veiculação irregular da publicação. Isso porque o vídeo atinge a honra do petista e, segundo a representação, foi objeto de impulsionamento pago por parte de Flávio Bolsonaro, que investiu R$ 105 mil.
“O impulsionamento pago existe para promover ou beneficiar a candidatura, o partido ou a federação que o contrata, e jamais para criticar, atacar ou depreciar adversários”, argumentou a coligação.
Tendo em vista que o vídeo induz o eleitor ao erro, a coligação pede a remoção do conteúdo e a abstenção de novo impulsionamento com conteúdo substancialmente idêntico, além da aplicação de multa de R$ 30 mil pela divulgação de conteúdo ofensivo e R$ 210 mil pelo impulsionamento de propaganda negativa.
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