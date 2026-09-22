Michelle Bolsonaro é internada em Brasília nesta terça-feira (22/9)

Michelle passa por um tratamento clínico especializado e sem previsão de alta - (crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), foi internada nesta terça-feira (22/9), no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar um quadro de enxaqueca refratária. A informação foi divulgada pela própria Michelle por meio das redes sociais.

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle já havia enfrentado episódios recentes de fortes dores de cabeça. Em agosto, ela também precisou ser internada para investigar o quadro da enxaqueca e chegou a passar por um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos.

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Segundo a nota divulgada, Michelle passa por um tratamento clínico especializado e sem previsão de alta.

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