InícioPolítica
saúde

Michelle Bolsonaro é internada em Brasília nesta terça-feira (22/9)

Ex-primeira-dama informou nas redes sociais que precisou ser hospitalizada após apresentar um quadro de enxaqueca

Michelle passa por um tratamento clínico especializado e sem previsão de alta - (crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)
Michelle passa por um tratamento clínico especializado e sem previsão de alta - (crédito: Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), foi internada nesta terça-feira (22/9), no Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar um quadro de enxaqueca refratária. A informação foi divulgada pela própria Michelle por meio das redes sociais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle já havia enfrentado episódios recentes de fortes dores de cabeça. Em agosto, ela também precisou ser internada para investigar o quadro da enxaqueca e chegou a passar por um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a nota divulgada, Michelle passa por um tratamento clínico especializado e sem previsão de alta.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 22/09/2026 17:13 / atualizado em 22/09/2026 17:21
x