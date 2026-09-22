Nikolas Ferreira convoca novo ato por impeachment de Moraes

Clima de tensão política e acirramento ideológico pautam as últimas agendas públicas fora do estado de origem do deputado - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que participará, neste domingo (27/9), de uma manifestação em Ji-Paraná, em Rondônia, para defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a concessão de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Marcado para as 10h30, no Espaço Beira Rio Cultural, o ato será, segundo Nikolas, a última mobilização da qual participará fora de Minas Gerais durante a campanha eleitoral. O parlamentar divulgou um vídeo nas redes sociais para convocar apoiadores e relembrou outras manifestações das quais participou recentemente.

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"Eu saí da minha campanha para ir para o 7 se setembro em São Paulo, para ir no Amapá para poder cobrar, na terra do Alcolumbre, o impeachment do Moraes. E agora, como um último ato, um ato final fora do meu estado, eu estareo neste domingo, dia 27, em Rondônia"

Além da saída de Moraes do Supremo, Nikolas pretende usar a manifestação para defender uma anistia aos condenados e investigados pelos episódios de 8 de janeiro. No vídeo, o deputado se referiu a essas pessoas como "presos políticos".

Apoio a Flávio Bolsonaro

A convocação também foi usada pelo deputado para reforçar o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Nikolas relacionou a disputa pelo Planalto e a eleição para o Senado à tentativa de avançar tanto com a proposta de anistia quanto com o processo de impeachment de Moraes.

Segundo o parlamentar, uma composição favorável no Senado seria necessária para levar adiante a iniciativa contra o ministro do STF. Ele também afirmou esperar que uma eventual eleição de Flávio Bolsonaro à Presidência ajude a viabilizar a anistia.

“Se Deus quiser, a gente vai eleger uma bancada de senadores no Brasil inteiro pelo impeachment de Moraes. E, se Deus quiser, colocar Flávio na Presidência para a gente corrigir essa injustiça”

A manifestação em Rondônia ocorre, assim, como parte da mobilização política de Nikolas em torno de duas pautas que ele tem defendido publicamente: o afastamento de Alexandre de Moraes e a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

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