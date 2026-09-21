Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 33% no 1º turno, diz Quaest

Campanha de Lula aponta para 8 "mentiras" nas falas de Flávio durante a sabatina do JN - (crédito: Ricardo Stuckert/PR-Minervino Júnior/CB-Montagem: Gemini)

A nova pesquisa Quaest para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira (21), mostra Lula (PT) com com 37%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 33% das intenções de voto no primeiro turno. O levantamento também aponta Augusto Cury (Avante) com 6%, Ronaldo Caiado (PSD) com 4%, Renan Santos (Missão) com 3% e Romeu Zema (Novo) com 1%.

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A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal O Globo e é a primeira rodada nacional da Quaest realizada após a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiu o caso envolvendo o Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Pesquisa Quaest — 1º turno

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Clariana Barão (DC):0

Edmilson Costa (PCB): 0

Hertz Dias (PSTU): 0

Rui Costa Pimenta (PCO): 0

Veterinário Wilson Grassi (Democrata):0

Leonardo Avalanche (PRTB): 0

Branco/nulo: 7%

Indecisos: 8%

No levantamento anterior, divulgado em 14 de setembro, Lula tinha 36% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 31%. Augusto Cury aparecia com 7%, enquanto Ronaldo Caiado e Renan Santos tinham 4% cada. Romeu Zema registrava 2%.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026. A divulgação estava prevista para as 18h desta segunda-feira.

Segundo turno

A nova rodada também apresenta simulações de segundo turno entre os candidatos. No confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador registra 42%, contra 41% do presidente. Na pesquisa anterior, Flávio tinha 42% contra 40% de Lula nesse cenário. Os dois resultados configuram um empate técnico.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Lula (PT): 41%

Branco/nulo/não vai votar: 14%

Indecisos: 3%

Veja outros cenários

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 41%

Ronaldo Caiado (PSD): 39%

Branco/nulo/não vai votar: 16%

Indecisos: 4%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 39%

Augusto Cury (Avante): 35%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

Indecisos: 5%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 41%

Renan Santos (Missão): 38%

Branco/nulo/não vai votar: 17%

Indecisos: 4%

Rejeição e grau de decisão

O levantamento traz o grau de decisão do voto, ou seja, se o eleitor já tem o candidato escolhido. De acordo com a pesquisa, 79% dizem que a escolha é definitiva e 21% afirmam que ainda podem mudar.

A Quaest também perguntou qual candidato o eleitor não votaria. Flávio Bolsonaro aparece com 56% de rejeição enquanto Lula tem 55%. Veja relação completa:

Flávio Bolsonaro (PL): 56%

Lula (PT): 55%

Romeu Zema (Novo): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Renan Santos (Missão): 35%

Escritor Augusto Cury (Avante): 28%

Rui Costa Pimenta (PCO): 25%

Samara Martins (UP): 13%

Edmilson Costa (PCB): 13%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 10%

Hertz Dias (PSTU): 11%

Clariana Barão (DC): 9%

Leonardo Avalanche (PRTB): 7%