Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 33% no 1º turno, diz Quaest

A nova pesquisa Quaest para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira (21), mostra Lula (PT) com com 37%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 33% das intenções de voto no primeiro turno. O levantamento também aponta Augusto Cury (Avante) com 6%, Ronaldo Caiado (PSD) com 4%, Renan Santos (Missão) com 3% e Romeu Zema (Novo) com 1%.
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Nova pesquisa Quaest sobre eleição presidencial é divulgada nesta segunda.
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Às vésperas da campanha, Quaest aponta Lula na liderança seguido por Flávio.
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Quaest: Cury, Renan e Caiado transferem mais votos a Flávio Bolsonaro.
A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal O Globo e é a primeira rodada nacional da Quaest realizada após a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiu o caso envolvendo o Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.
Pesquisa Quaest — 1º turno
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Augusto Cury (Avante): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Clariana Barão (DC):0
- Edmilson Costa (PCB): 0
- Hertz Dias (PSTU): 0
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata):0
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0
- Branco/nulo: 7%
- Indecisos: 8%
No levantamento anterior, divulgado em 14 de setembro, Lula tinha 36% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Flávio Bolsonaro, com 31%. Augusto Cury aparecia com 7%, enquanto Ronaldo Caiado e Renan Santos tinham 4% cada. Romeu Zema registrava 2%.
A Quaest entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026. A divulgação estava prevista para as 18h desta segunda-feira.
Segundo turno
A nova rodada também apresenta simulações de segundo turno entre os candidatos. No confronto entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador registra 42%, contra 41% do presidente. Na pesquisa anterior, Flávio tinha 42% contra 40% de Lula nesse cenário. Os dois resultados configuram um empate técnico.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Lula (PT): 41%
- Branco/nulo/não vai votar: 14%
- Indecisos: 3%
Veja outros cenários
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 41%
- Ronaldo Caiado (PSD): 39%
- Branco/nulo/não vai votar: 16%
- Indecisos: 4%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 39%
- Augusto Cury (Avante): 35%
- Branco/nulo/não vai votar: 21%
- Indecisos: 5%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 41%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Branco/nulo/não vai votar: 17%
- Indecisos: 4%
Rejeição e grau de decisão
O levantamento traz o grau de decisão do voto, ou seja, se o eleitor já tem o candidato escolhido. De acordo com a pesquisa, 79% dizem que a escolha é definitiva e 21% afirmam que ainda podem mudar.
A Quaest também perguntou qual candidato o eleitor não votaria. Flávio Bolsonaro aparece com 56% de rejeição enquanto Lula tem 55%. Veja relação completa:
- Flávio Bolsonaro (PL): 56%
- Lula (PT): 55%
- Romeu Zema (Novo): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%
- Renan Santos (Missão): 35%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 28%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 25%
- Samara Martins (UP): 13%
- Edmilson Costa (PCB): 13%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 10%
- Hertz Dias (PSTU): 11%
- Clariana Barão (DC): 9%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 7%
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