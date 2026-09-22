Como votar no dia 4 de outubro: horários, documentos e zonas eleitorais

No próximo dia 4 de outubro, milhões de brasileiros irão às urnas para o primeiro turno das eleições de 2026. Para garantir que seu direito ao voto seja exercido sem contratempos, é fundamental organizar com antecedência os documentos e informações necessárias. Preparamos um guia rápido para tirar as principais dúvidas e evitar imprevistos no dia da votação.
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Documentos para votar
Para entrar na seção eleitoral, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor impresso não é mais exigido, mas ajuda a agilizar a localização do seu nome na lista de votação. Veja o que você pode levar:
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Carteira de identidade (RG);
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Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
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Passaporte;
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Certificado de reservista;
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Carteira de trabalho.
Antes de sair de casa, é recomendável verificar se sua situação eleitoral está regular, pois pendências como multas não pagas podem gerar transtornos. A consulta pode ser feita no site do TSE ou no próprio aplicativo e-Título.
O aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, também serve como documento oficial, desde que o cadastro inclua a foto do eleitor. Caso contrário, ainda será preciso apresentar um dos documentos físicos listados acima. É permitido levar uma "cola" em papel com os números dos candidatos.
Horário e local de votação
A votação acontece das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília. É importante que eleitores de estados com fuso horário diferente se atentem à correspondência local para não perderem o prazo. O ideal é não deixar para a última hora, evitando filas longas.
Para saber exatamente onde você vota, a consulta pode ser feita de forma simples e rápida pelo aplicativo e-Título ou diretamente no portal do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br), informando seu nome completo, data de nascimento e o nome da mãe. As seções eleitorais também contam com recursos de acessibilidade para eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida.
Como justificar a ausência
Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral ou não puder comparecer por outro motivo precisa justificar a ausência. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título no próprio dia da eleição, utilizando a geolocalização do celular para comprovar que você está longe da sua zona eleitoral.
Caso não consiga justificar no dia, o eleitor tem um prazo de até 60 dias após cada turno para apresentar uma justificativa. A falta de regularização resulta em multa e pode gerar restrições, como a impossibilidade de emitir passaporte ou se inscrever em concursos públicos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.