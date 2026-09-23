75% dos brasileiros apoiam proibição das bets, aponta Atlas/Bloomberg

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (23/9) mostra que 75% dos entrevistados concordam com a proibição das plataformas de apostas on-line no Brasil. Outros 17% são contrários à medida, enquanto 8% dizem não concordar nem discordar.



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O resultado indica um aumento de dois pontos percentuais no apoio à proibição em relação a abril. Naquele mês, 73% defendiam o fim das apostas on-line. Ao mesmo tempo, a parcela contrária à proposta caiu de 21% para 17%, enquanto o grupo que não concorda nem discorda passou de 6% para 8%.

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Bets entram na campanha

A discussão sobre as plataformas de apostas ganhou espaço na campanha presidencial de 2026 e aparece tanto nos planos de governo quanto nas manifestações públicas de diferentes candidatos.

As propostas, no entanto, seguem caminhos distintos. Enquanto algumas candidaturas defendem a proibição das plataformas ou de sua publicidade, outras concentram as medidas em maior controle da atividade, prevenção ao endividamento e proteção financeira dos apostadores.

O avanço da parcela favorável à proibição ocorre, portanto, em meio à ampliação do debate eleitoral sobre a atuação das empresas do setor e os impactos das apostas sobre os usuários.

Dados técnicos

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04739/2026.

Foram ouvidas 5.015 pessoas da população adulta brasileira entre 17 e 22 de setembro de 2026. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado com recursos do próprio instituto.