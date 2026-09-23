Ministro de Lula miniminiza adesão de países a Trump contra PCC e CV

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, descartou, nesta quarta-feira (23), que a adesão de 14 países à classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas aumente a pressão internacional sobre o Brasil. A medida acompanha a posição adotada pelos Estados Unidos sob o governo de Donald Trump.



Durante agenda no Rio de Janeiro, Wellington minimizou os efeitos da decisão e afirmou que a classificação adotada por outros governos representa uma questão de "rótulo". Na avaliação do ministro, a mudança de nomenclatura não altera a estratégia brasileira de enfrentamento às organizações criminosas.

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O titular da Justiça ressaltou que o país já dispõe de instrumentos próprios para combater as facções e citou a Lei Antifacção. Segundo ele, a legislação brasileira é "muito severa", inclusive quando comparada à Lei Antiterrorismo.





Wellington também afastou a possibilidade de a adesão conjunta dos países produzir consequências diferentes das registradas anteriormente, quando outros governos já haviam adotado medidas semelhantes.



"O que nós tivemos há uma semana atrás, meses talvez, foi a mesma conduta adotada, e a normalidade continuou. O que nós tivemos agora foi a adesão de um bloco de países. Não há motivo para ninguém imaginar que o desdobramento seja diferente".