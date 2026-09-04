Faltam 30 dias para as eleições; veja dicas do TSE

Faltando 30 dias para o primeiro turno das eleições de 2026, em 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um checklist para que o eleitor se prepare para o dia da votação. Entre as principais dicas estão baixar o aplicativo do e-Título com antecedência. O documento digital substitui o de papel.
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No local de votação, basta que o eleitor apresente o aplicativo com a biometria e foto cadastrada.
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A segunda dica do TSE é preparar uma colinha, com os números anotados dos candidatos escolhidos. O Tribunal ressalta que o uso do celular na cabine de votação é proibido.
Neste ano, a população vota para seis cargos. São eles: deputado federal, deputado estadual ou distrital (no caso do DF), dois senadores, governador e presidente da República.
A "dica de ouro" do TSE é compartilhar essas orientações nos grupos de mensagem da família ou do trabalho. Mais informações sobre as eleições 2026 podem ser encontradas no site do TSE.
*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates
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