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ELEIÇÕES 2026

Faltam 30 dias para as eleições; veja dicas do TSE

A um mês do primeiro turno das eleições de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um checklist para preparar o eleitor e evitar transtornos no dia da votação

Neste ano, a população irá votar para deputado federal, deputado estadual ou distrital (no caso do DF), dois senadores, governador e presidente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Neste ano, a população irá votar para deputado federal, deputado estadual ou distrital (no caso do DF), dois senadores, governador e presidente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Faltando 30 dias para o primeiro turno das eleições de 2026, em 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um checklist para que o eleitor se prepare para o dia da votação. Entre as principais dicas estão baixar o aplicativo do e-Título com antecedência. O documento digital substitui o de papel.

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No local de votação, basta que o eleitor apresente o aplicativo com a biometria e foto cadastrada. 

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A segunda dica do TSE é preparar uma colinha, com os números anotados dos candidatos escolhidos. O Tribunal ressalta que o uso do celular na cabine de votação é proibido. 

Neste ano, a população vota para seis cargos. São eles: deputado federal, deputado estadual ou distrital (no caso do DF), dois senadores, governador e presidente da República. 

A "dica de ouro" do TSE é compartilhar essas orientações nos grupos de mensagem da família ou do trabalho. Mais informações sobre as eleições 2026 podem ser encontradas no site do TSE

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 04/09/2026 16:43 / atualizado em 04/09/2026 16:44
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