Faltam 30 dias para as eleições; veja dicas do TSE

Neste ano, a população irá votar para deputado federal, deputado estadual ou distrital (no caso do DF), dois senadores, governador e presidente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Faltando 30 dias para o primeiro turno das eleições de 2026, em 4 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou um checklist para que o eleitor se prepare para o dia da votação. Entre as principais dicas estão baixar o aplicativo do e-Título com antecedência. O documento digital substitui o de papel.

No local de votação, basta que o eleitor apresente o aplicativo com a biometria e foto cadastrada.

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A segunda dica do TSE é preparar uma colinha, com os números anotados dos candidatos escolhidos. O Tribunal ressalta que o uso do celular na cabine de votação é proibido.

Neste ano, a população vota para seis cargos. São eles: deputado federal, deputado estadual ou distrital (no caso do DF), dois senadores, governador e presidente da República.

A "dica de ouro" do TSE é compartilhar essas orientações nos grupos de mensagem da família ou do trabalho. Mais informações sobre as eleições 2026 podem ser encontradas no site do TSE.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



