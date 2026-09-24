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ELEIÇÕES 2026

Bispos católicos fazem campanha pelo voto consciente nas redes

Corrupção, soberania nacional, meio ambiente e democracia são termas abordados pelos religiosos em orientações aos fiéis

"Vote pela democracia", afirma arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça (22/9), bispos do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos (CNBB), do Amazonas e Roraima, orientam os fiéis da Igreja Católica a votarem de forma consciente nas eleições de 2026. A iniciativa faz parte das atividades da Fundação Rede Amazônica, que debate a democracia em ambientes digitais durante o período eleitoral. 

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“Nós não temos partido. Mas temos uma causa: o Evangelho e os pobres. Vote pela democracia”, declara o arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, junto a outros treze bispos. 

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No vídeo, os religiosos alertam os fiéis para crimes eleitorais dentro das igrejas. “Atenção à manipulação religiosa que pede votos em nome de Deus. As igrejas não são currais eleitorais”, afirma o bispo emérito de Lages (SC), dom Guilherme Werlang, vigário paroquial de São Benedito em Itamarati (AM). 

Corrupção, soberania nacional e preservação do meio ambiente também foram temas citados pelos bispos. “É importante a soberania do brasil, a soberania da nossa Amazônia, a soberania de nossas riquezas e bens. A democracia, portanto, é um bem precioso a ser cuidado e garantido”, afirma dom Frei Samuel Ferreira, bispo da Arquidiocese de Manaus.

Em 2026, a Fundação Rede Amazônica realiza o projeto Amazônia Que Eu Quero. Com uma agenda de debates e rodas de conversa que percorreu a Região Norte, a iniciativa discutiu a influência das mídias digitais na democracia.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 24/09/2026 12:34
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