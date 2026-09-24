Bispos católicos fazem campanha pelo voto consciente nas redes

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça (22/9), bispos do Regional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos (CNBB), do Amazonas e Roraima, orientam os fiéis da Igreja Católica a votarem de forma consciente nas eleições de 2026. A iniciativa faz parte das atividades da Fundação Rede Amazônica, que debate a democracia em ambientes digitais durante o período eleitoral.

“Nós não temos partido. Mas temos uma causa: o Evangelho e os pobres. Vote pela democracia”, declara o arcebispo de Manaus, cardeal Leonardo Steiner, junto a outros treze bispos.

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No vídeo, os religiosos alertam os fiéis para crimes eleitorais dentro das igrejas. “Atenção à manipulação religiosa que pede votos em nome de Deus. As igrejas não são currais eleitorais”, afirma o bispo emérito de Lages (SC), dom Guilherme Werlang, vigário paroquial de São Benedito em Itamarati (AM).

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Corrupção, soberania nacional e preservação do meio ambiente também foram temas citados pelos bispos. “É importante a soberania do brasil, a soberania da nossa Amazônia, a soberania de nossas riquezas e bens. A democracia, portanto, é um bem precioso a ser cuidado e garantido”, afirma dom Frei Samuel Ferreira, bispo da Arquidiocese de Manaus.

Em 2026, a Fundação Rede Amazônica realiza o projeto Amazônia Que Eu Quero. Com uma agenda de debates e rodas de conversa que percorreu a Região Norte, a iniciativa discutiu a influência das mídias digitais na democracia.