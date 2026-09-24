Flávio Bolsonaro viajou em jato ligado a Vorcaro usado depois por Moraes

A rota entre Fort Lauderdale e Brasília em que Flávio viajou com a mulher e as duas filhas - (crédito: Reprodução )

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voou com a esposa e as filhas dos Estados Unidos ao Brasil em uma aeronave do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo a revista Piauí, a viagem no Legacy 650, de prefixo PR-NLR, ocorreu no dia 19 de janeiro de 2025, da Flórida a Brasília.

O jato executivo é o mesmo usado meses depois pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e a esposa, a advogada Viviane Barci.

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O jato era operado pela empresa Prime You, que também tinha um terço das cotas do avião e teve Vorcaro como sócio de 2021 a setembro de 2025. Além da empresa, o fundador do Banco Master também era sócio da Fraction 024, proprietária formal do jato desde o final de 2024.

Além da Prime You, a aeronave também tinha como cotistas o empresário Laércio Cosentino e o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio que também viajou com a família do senador.

Em nota enviada à Piauí, o advogado confirmou a titularidade do jato por meio da empresa dele sediada na Ilha da Madeira. Ele declarou que o uso era estritamente privado e que oferecia caronas cordiais a amigos sem custos ou contrapartidas.

Tomaz afirmou ainda que jamais fez negócios com Daniel Vorcaro e que só soube que o banqueiro era cotista da mesma aeronave em abril de 2026, momento em que denunciou o contrato que entrou em litígio formal com a operadora Prime You. O advogado não confirmou se Flávio e sua família foram seus convidados naquele voo.

O advogado é investigado por envolvimento no esquema de desvios bilionários do INSS.

A viagem aconteceu no fim de semana que antecedeu a posse de Donald Trump para seu segundo mandato como presidente dos EUA, realizada em 20 de janeiro. Durante a passagem pela Flórida, Flávio e Willer estiveram juntos no Hard Rock Hotel & Casino, na região de Miami, como revelou à época o colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. “Lá, Willer retirou 236 mil dólares em dinheiro vivo”, escreveu o colunista.

Essa foi apenas uma dentre várias viagens que Flávio Bolsonaro e Willer Tomaz fizeram juntos. A Polícia Federal identificou ao menos cinco viagens internacionais feitas em conjunto pelos dois no primeiro semestre de 2025, que incluíam deslocamentos aos Estados Unidos, África do Sul, Portugal e França.

O Correio procurou a assessoria do senador Flávio Bolsonaro, mas ainda não obteve resposta.