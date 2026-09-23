Presidente da CNBB reforça que Igreja não apoia candidatos

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promoveu na tarde da quarta-feira, 23/9, o “Café com a Presidência da CNBB com a imprensa” - (crédito: Reprodução/CNBB)

O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler, reforçou nesta quarta-feira (23/9) que a Igreja Católica não atua em favor de partidos ou candidatos. A declaração se deu em meio a manifestações recentes de integrantes da Igreja sobre as eleições, democracia e soberania nacional.

Durante um encontro com jornalistas em Brasília, Spengler tratou dos desafios das eleições de 2026 e da participação da Igreja no debate público. O cardeal também destacou o compromisso da entidade com o diálogo e o bem comum.

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A posição de não apoiar candidaturas também consta nas orientações oficiais da CNBB para as eleições deste ano. Em mensagem divulgada em junho, a entidade afirmou que a Igreja não indica candidatos nem partidos, mas defendeu a participação consciente dos cidadãos no processo eleitoral.

Soberania e eleições

Nas últimas semanas, integrantes da Igreja Católica se manifestaram sobre temas presentes no debate eleitoral. Em 7 de setembro, durante uma homilia no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), o arcebispo emérito dom Orlando Brandes pediu que os fiéis escolhessem seus candidatos com base na consciência e no bem comum.

Brandes também defendeu a soberania nacional. “Vamos defender a nossa soberania. Nenhum poder de fora, seja quem for, não deve mandar aqui. Aqui é nossa soberania, aqui é nossa casa, aqui é nossa pátria”, afirmou.

O tema também apareceu em uma mensagem divulgada pela presidência da própria CNBB no 7 de Setembro. No documento, a entidade defendeu um Brasil “livre e soberano, democrático, justo e fraterno” e afirmou que o voto deve ser exercido com consciência, sem corrupção, manipulação ou uso político da fé.

Já os bispos da Regional Norte 1 da CNBB, que reúne dioceses do Amazonas e de Roraima, também divulgaram um vídeo com orientações aos eleitores. Os religiosos defenderam a participação nas eleições e relacionaram o voto à cidadania e à preservação da democracia.

No vídeo, os bispos alertam contra a compra de votos e orientam os fiéis a observar o histórico dos candidatos, incluindo casos de corrupção e má gestão pública. Também recomendam a escolha de nomes comprometidos com a democracia, os direitos da população e a proteção da natureza.

Essa questão da soberania também integra o discurso eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O tema ganhou espaço principalmente depos dos atritos entre o Brasil e os Estados Unidos. Na véspera do 7 de Setembro, o presidente usou um pronunciamento em rede nacional para defender a autonomia do país e afirmou que o Brasil não seria “colônia de ninguém”.